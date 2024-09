L'Autorità federale sta cercando miliardi dalla sua controparte federale per le misure COVID-19.

Sembra che il governo federale potrebbe trovarsi ad affrontare un ulteriore onere finanziario nelle trattative di bilancio. Secondo un nuovo parere legale, le politiche del governo per il coronavirus hanno utilizzato fondi dei contribuenti e ora è richiesto un rimborso di circa 6 miliardi di euro.

La compagnia assicurativa DAK-Gesundheit, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa tedesca (dpa), ha dichiarato incostituzionale l'uso dei fondi delle contribuzioni per le misure contro il coronavirus, poiché equivale a un uso improprio dei fondi. La legale Dagmar Felix dell'Università di Amburgo sostiene nel parere che l'accesso alle contribuzioni sociali non dovrebbe essere consentito a tale scopo, poiché ciò equivarrebbe all'uso di tali contribuzioni per finanziare il bilancio generale dello stato.

La pandemia di coronavirus ha comportato costi aggiuntivi di circa 13 miliardi di euro per l'assicurazione della cura degli anziani, secondo la DAK. Il governo federale ha rimborsato solo una parte di questi costi, lasciando un saldo di circa 6 miliardi di euro.

La mancanza di rimborso potrebbe portare a un aumento delle contribuzioni

La questione del rimborso completo è cruciale a causa delle difficoltà finanziarie dell'assicurazione della cura degli anziani. Le compagnie assicurative prevedono che sarà necessario un aumento della contribuzione di almeno 0,2 punti percentuali entro il 2025.

Andreas Storm, presidente del consiglio di amministrazione della DAK, ritiene che se il governo federale rimborsasse integralmente i costi del coronavirus, potrebbe evitare questo aumento. "Il nostro parere legale è chiaro: c'è stato un uso improprio dei fondi delle contribuzioni durante la pandemia, che deve ora essere corretto alla luce dei nostri attuali problemi finanziari", ha dichiarato alla dpa. Ha avvertito: "Se i mezzi finanziari necessari dell'ammontare di 6 miliardi di euro vengono forniti quest'anno, l'aumento delle contribuzioni previsto per la fine dell'anno può essere evitato per i titolari di polizze". Il governo a traffico luminoso intende approvare il suo bilancio per il 2025 entro la metà di novembre.

La Commissione dovrebbe prendere in considerazione il parere legale che afferma l'uso improprio dei fondi delle contribuzioni per le misure contro il coronavirus da parte dello stato, poiché potrebbe richiedere un rimborso di circa 6 miliardi di euro. Se il governo federale non fornisce i mezzi finanziari necessari per evitare l'aumento delle contribuzioni, la Commissione potrebbe affrontare aumenti delle contribuzioni da parte delle compagnie assicurative come la DAK-Gesundheit.

Leggi anche: