L'autorità federale si batte per la protezione degli indirizzi IP

Per rafforzare gli sforzi nel proteggere i bambini dai predatori online, la Commissaria per la Protezione dei Dati di Germania, Kerstin Claus, promuove la conservazione obbligatoria degli indirizzi IP. Secondo Claus, l'accesso rapido ai dati di comunicazione digitale può essere fondamentale nell'identificare i colpevoli, potenzialmente salvando i bambini da un immediato pericolo. Questa proposta riceve il sostegno dell'Ufficio Federale di Polizia Criminale.

Nella lotta contro lo sfruttamento dei minori, la Commissaria Kerstin Claus promuove la conservazione obbligatoria degli indirizzi IP da parte dei fornitori di servizi internet e mobili. In caso di abuso sessuale, l'accesso rapido ai dati di comunicazione conservati può essere vitale nell'identificare i responsabili e salvare i bambini dal pericolo immediato, come ha spiegato all'Agenzia Telegrafica Tedesca. Questa posizione è condivisa da Benjamin Limbach, Ministro della Giustizia Verde della Renania Settentrionale-Vestfalia, che ha proposto un'iniziativa simile nel Bundesrat questa settimana. "Se le nostre autorità sospettano che gli utenti internet stanno pianificando crimini gravi, dovrebbero essere autorizzati, dopo l'approvazione di un tribunale, a identificare le persone dietro gli indirizzi IP", ha detto Limbach. L'obiettivo è esplicitamente quello di proteggere gli indirizzi IP e non di conservare i contenuti, le posizioni o i profili di movimento.

Limbach si aspetta il sostegno del governo federale per questa proposta e la modifica della Legge sulle Telecomunicazioni da parte del Parlamento tedesco. Il Partito Verde ha cambiato posizione su questo problema, definendolo un "intervento minimamente invasivo", non "una vasta conservazione dei dati".

L'accesso ai dati conservati potrebbe aiutare a catturare i criminali. Claus ha argomentato che i bambini possono essere salvati da "situazioni di abuso acute". In particolare, quando le autorità investigative sospettano nuovi contenuti, precedentemente sconosciuti, il computer utilizzato può essere rintracciato attraverso gli indirizzi IP. Spesso, gli indirizzi IP sono "la chiave unica per aiutare rapidamente e in modo completo i bambini".

L'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) sostiene anche questa iniziativa, come indicato da un rapporto del 2021 che suggeriva che la conservazione degli indirizzi IP per 14 giorni potrebbe aumentare il tasso di successo nell'identificazione dei criminali. Un test corrispondente del 2022 ha portato a un aumento del tasso di identificazione dal 41% all'80%.although the Federal Ministry of Justice has previously rejected a widespread, uniform data storage, Interior Minister Nancy Faeser now supports this. Recent calls for a review of data retention regulations have arisen following a suspected terrorist attack in Solingen.

La Commissione, specificamente l'Ufficio Federale di Polizia Criminale, sostiene la proposta della Commissaria Kerstin Claus per la conservazione obbligatoria degli indirizzi IP da parte dei fornitori di servizi internet e mobili. Se autorizzato da un tribunale, le autorità investigative potrebbero utilizzare questi dati per identificare rapidamente le persone coinvolte in potenziali casi di sfruttamento dei minori, potenzialmente salvando i bambini da un immediato pericolo.

