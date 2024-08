Governo attraverso il Consenso Popolare e Obiettivi Nazionali - L'Autorità è stata invitata a proporre un orientamento per una misura di regolamentazione volta a proteggere la forza lavoro dai pericoli associati all'esposizione alle radiazioni dovute ai raggi ionizzanti.

Il gruppo della CDU nel Reno-Palatinato è deluso per l'inattività dei membri della coalizione del semaforo riguardo alle potenziali modifiche costituzionali. I negoziati precedenti con i politici di SPD, Verdi e FDP non hanno portato ad alcun interesse per discutere la questione, come ha dichiarato il vice presidente del gruppo della CDU, Helmut Martin, a Magonza. Si tratta di un'occasione persa, poiché c'è una significativa maggioranza di partiti democratici nel parlamento dello stato, che avrebbe potuto migliorare la democrazia e il parlamento attraverso emendamenti. Il futuro delle elezioni statali, previste per il 2026, rimane incerto.

In passato, i partiti del semaforo e la CDU avevano desideri contrastanti per gli aggiustamenti costituzionali. SPD, Verdi e FDP avevano inizialmente proposto di abbassare l'età di voto, eliminare la parola "razza" dal testo costituzionale e includere la protezione del clima come obiettivo dello stato. D'altra parte, la CDU sosteneva l'inclusione di un principio di sostenibilità più ampio come obiettivo dello stato, la giustizia intergenerazionale come obiettivo dello stato e barriere ridotte per le iniziative dei cittadini.

La discussione sulla limitazione del mandato per i leader dello stato si è conclusa rapidamente

La CDU aveva anche proposto l'idea di limitare il mandato futuro dei leader dello stato e dei presidenti neutrali dei comitati investigativi nel parlamento dello stato. Queste proposte furono rapidamente respinte dai politici del semaforo lo scorso anno. È evidente che sia il semaforo che la CDU dipendono l'uno dall'altro per le modifiche costituzionali, poiché è necessario un due terzi della maggioranza in parlamento.

Martin ha menzionato che si erano svolte discussioni costruttive su diverse potenziali modifiche oltre ai limiti di mandato e al presidente del comitato investigativo. Era previsto che venisse istituito un sottocomitato del comitato legale per analizzare i pro e i contro di ciascun concetto. Tuttavia, l'intero processo si è fermato dopo che il semaforo nel governo federale ha abbandonato il suo piano di eliminare la parola "razza" dalla Legge fondamentale.

Martin si concentra sui "camerati democratici"

La stabilità interna del semaforo nel Reno-Palatinato sembra essere più importante per loro di un dibattito sostanziale su come la costituzione dello stato possa essere resa più solida, criticò Martin. "Per noi, una modifica costituzionale non è un fine in sé", ha detto. Invece, si dovrebbe prestare maggiore attenzione a come "i camerati democratici" possono essere meglio protetti, che ha imparato durante un viaggio in Polonia. Lì è diventato evidente come rapidamente una legge intatta potesse scivolare lungo una china scivolosa sotto il governo PiS, che fu poi votato fuori.

Per la costituzione dello stato del Reno-Palatinato, ad esempio, dovrebbero essere considerati ostacoli più alti per la dissoluzione del parlamento, secondo Martin, come previsto dall'articolo 84, che attualmente consente la dissoluzione del parlamento dello stato con una risoluzione della semplice maggioranza dei suoi membri.

