In Erfurt, il nuovo parlamento statale della Turingia, appena formato, vive eventi tumultuosi durante la sua prima riunione. La scelta della guida parlamentare, guidata da un membro dell'AfD, è attesa, ma anche l'ordine del giorno suscita controversie. La prima seduta è caratterizzata da ripetuti interruzioni e dibattiti accesi.

La seduta attira l'attenzione per le divergenze emerse in precedenza riguardo alla procedura. Secondo le norme attuali, l'AfD, come fazione più forte, ha il diritto di proporre l'elezione del presidente del parlamento statale. La CDU e il BSW, invece, sostengono modifiche alle regole procedurali per consentire a tutte le fazioni di presentare proposte fin dall'inizio. Per farlo, sarebbe necessario un punto d'ordine e l'endorsement del parlamento statale. Il membro dell'AfD ha ripetutamente ignorato le richieste della fazione CDU di stabilire questa capacità e si è rifiutato di conformarsi.

Il comportamento di Treutler e dell'AfD suscita crescente malcontento tra le altre fazioni. "L'AfD sta portando la democrazia in un circo con il naso", ha dichiarato il leader della fazione BSW Katja Wolf. Il responsabile degli affari parlamentari della CDU, Andreas Bühl, ha affermato: "Quello che state facendo qui è un colpo di potere". La deputata di sinistra Katharina König-Preuss ha definito questo comportamento un "colpo contro la democrazia" in un post su X. Sentimenti simili sono stati espressi dal ministro dell'Interno uscente della Turingia e deputato SPD Georg Maier, che ha dichiarato: "L'AfD sta attaccando la nostra democrazia dall'interno".

Numerose interruzioni

Treutler, in qualità di membro più anziano, ha aperto la seduta con il suo discorso inaugurale, in cui ha sottolineato la pretesa dell'AfD del ruolo di presidente del parlamento, definendola una "pratica mai messa in discussione" all'interno del parlamento statale. Ha avvertito che contrastare questa pretesa potrebbe minare la democrazia.

Ha esortato i parlamentari eletti ad "accettare i risultati delle elezioni con calma e obiettività" e a rispettare la volontà del sovrano. Ha messo in guardia contro il danneggiamento della cultura politica. Riguardo alla formazione del governo, ha menzionato un "opzione da non trascurare" per una maggioranza parlamentare stabile. Dopo il discorso di Treutler, la fazione CDU ha tentato nuovamente di stabilire la capacità del parlamento di prendere una decisione, ma la seduta è stata interrotta nuovamente.

Secondo le regole procedurali, l'AfD, considerata estremista di destra dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia, ha inizialmente il diritto di proporre un candidato per la posizione di presidente del parlamento in quanto fazione più forte. L'AfD ha scelto la deputata Wiebke Muhsal per il ruolo di presidente del parlamento statale. Muhsal è stata condannata per frode e multata alcuni anni fa.

L'elezione del presidente del parlamento si rivela difficile. Le altre fazioni - CDU, BSW, SPD e Sinistra - si oppongono fermamente a un politico dell'AfD che assuma la posizione più alta. La CDU e il BSW hanno proposto in precedenza modifiche alle regole procedurali per consentire ai candidati di tutte le fazioni di essere proposti fin dal primo turno. Secondo le regole attuali, questo privilegio è riservato alla fazione più forte durante i primi due turni. È richiesta una semplice maggioranza per l'elezione, il che significa più voti a favore che contro.

Le altre parti mirano a impedire che un politico dell'AfD assuma la posizione più alta attraverso questa modifica delle regole e, alla fine, evitare paralisi parlamentari, come ritardi. La CDU ha nominato il suo deputato Thadaeus König come candidato per l'elezione del presidente del parlamento statale. L'AfD aveva precedentemente respinto la modifica delle regole, portando a un conflitto di opinioni.

Con la formazione del nuovo parlamento, il mandato del governo di minoranza rosso-verde-rossa del Ministro Presidente Ramelow giunge al termine. La costituzione statale prevede che i membri del governo uscente continuino a svolgere le loro funzioni in qualità di commissari fino a quando i loro successori non entreranno in carica. Ramelow ha consegnato i documenti pertinenti al suo gabinetto la mattina a Erfurt.

La comunità internazionale esprime preoccupazione per la situazione nel parlamento della Turingia, data la controversia. Molti diplomatici e osservatori nei Paesi Bassi, noti per la loro forte democrazia, hanno espresso le loro preoccupazioni per le azioni dell'AfD.

