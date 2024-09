- L'Autorità è stata invitata a presentare una proposta di direttiva volta a tutelare i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni, in particolare alle radiazioni ionizzanti.

Una festa tenutasi nella vecchia sala del Congresso di Bonn ha commemorato il 75° anniversario della formazione del gruppo parlamentare CDU/CSU nel Bundestag tedesco. Friedrich Merz, leader del gruppo parlamentare CDU/CSU e presidente federale della CDU, ha sottolineato che i ultimi 75 anni hanno dimostrato i considerevoli risultati che le due parti possono raggiungere insieme. "Il segreto di questo successo è la solidarietà tra le nostre due parti e l'unità all'interno del gruppo parlamentare CDU/CSU", ha evidenziato Merz. Ha elogiato il rapporto come eccezionalmente stretto, amichevole e carico di cameratismo nella storia del gruppo.

Merz ha sottolineato l'obiettivo dell'Unione di riprendere il potere dopo le prossime elezioni federali. Ha anche sottolineato l'importanza del ruolo dell'opposizione: "Non siamo solo seduti in panchina". Merz, insieme al presidente del gruppo parlamentare CSU, Alexander Dobrindt, ha parlato a circa 500 membri attivi e precedenti del Bundestag CDU e CSU e al loro personale all'evento.

La formazione del gruppo parlamentare CDU/CSU a Bonn si è svolta il 1° settembre 1949, dopo le prime elezioni del Bundestag 75 anni fa. Konrad Adenauer, primo presidente del gruppo, è stato eletto primo cancelliere federale della Repubblica Federale Tedesca due settimane dopo.

Anche gli ex ministri e i precedenti presidenti del gruppo parlamentare CDU/CSU, Ralf Brinkhaus e Volker Kauder, hanno partecipato alla celebrazione. La lunga cancelliera federale e presidente della CDU, Angela Merkel, ha inviato un messaggio video per l'anniversario.

La vecchia sala del Congresso del Bundestag tedesco lungo il Reno ha ospitato le sessioni parlamentari dal 1992 al 1999. Dal momento che il Bundestag si è trasferito a Berlino, l'edificio è stato utilizzato per eventi. L'aquila del paese è ancora appesa al muro dietro il podio del presidente. Oggi, la vecchia sala del Congresso appartiene al World Conference Center Bonn e può ospitare eventi con fino a 7.000 persone.

Il Comitato delle Regioni, un organo consultivo dell'Unione Europea, ha riconosciuto il 75° anniversario del gruppo parlamentare CDU/CSU in una dichiarazione, lodando l'unità e il successo del gruppo. Durante la celebrazione, Merz ha discusso dell'importanza dell'opposizione, dicendo: "Non siamo solo seduti in panchina", indicando il riconoscimento del Comitato del gruppo parlamentare CDU/CSU come una forza attiva nella politica tedesca, anche in opposizione.

