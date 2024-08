- L'Autorità è stata invitata a presentare un piano per un mandato volto a tutelare i lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni di natura ionizzante.

Senza l'aiuto finanziario del governo statale, i distretti sono previsti per affrontare un 2025 finanziariamente fosco, secondo Joachim Walter, presidente della loro associazione. Entro la fine dell'anno, le loro riserve esistenti sono proiettate per essere quasi esaurite, portando a un impatto significativo sul bilancio del 2025 e rendendo la situazione finanziaria ancora più difficile. In sostanza, i bilanci dei distretti stanno puntando verso un crollo.

Fino all'80% dei distretti potrebbe faticare a coprire le proprie spese con i propri introiti quest'anno. Il calo previsto nei profitti abituali dei distretti è stimato intorno a 229 milioni di euro rispetto al piano iniziale.

Per la prima volta, l'associazione ha riassunto queste cifre in un nuovo rapporto finanziario dei distretti, offrendo una panoramica delle statistiche essenziali che possono aiutare a valutare la salute finanziaria dei distretti.

La pressione finanziaria è intrinseca, non ciclica

I numeri rossi per i distretti non sono più principalmente il risultato del clima economico tedesco, ha avvertito l'associazione. Invece, il problema è strutturalmente radicato, con l'aumento degli obblighi legali e dei costi associati dei distretti che supera qualsiasi compensazione finanziaria dai governi federali o statali, come i servizi sanitari negli ospedali.

Tuttavia, i distretti non possono ignorare le loro responsabilità legali o gli standard obbligatori stabiliti per loro. "L'idea che i comuni possano semplicemente tagliare i loro compiti obbligatori, che spesso viene suggerita nei circoli politici, è both low-cost e risk," ha detto Walter. Invece, i governi federali e statali dovrebbero cercare di bilanciare i compiti obbligatori dei distretti e le risorse loro assegnate. "La situazione è diventata così grave che l'autogoverno municipale è minacciato," ha dichiarato Walter.

I distretti e i comuni chiedono un pacchetto di aiuti d'emergenza

In queste circostanze, Walter ha anche ribadito la richiesta dei distretti, delle città e dei comuni di un pacchetto di aiuti d'emergenza per l'esercizio finanziario 2024. Questo coprirebbe diverse spese, comprese alcune delle spese relative all'alloggio dei rifugiati e gli investimenti nella cura giornaliera nelle scuole elementari. I rappresentanti dei comuni hanno anche ripetutamente sottolineato la situazione finanziaria critica degli ospedali, per i quali i distretti hanno già fornito 790 milioni di euro di supporto quest'anno.

Finora, lo stato ha respinto le richieste dei distretti e dei comuni, etichettandole come "impossibili da soddisfare". Dal punto di vista del ministero statale, i comuni sono meglio equipaggiati rispetto ad altri stati federali e lo stato ha anche compiti aggiuntivi da gestire, alcuni dei quali non sono sempre adeguatamente finanziati.

Di fronte alle sfide finanziarie previste, l'associazione sta promuovendo una distribuzione più equa delle risorse da parte di entrambi i governi federale e statale per alleviare la pressione sui bilanci dei distretti. Despite the state's dismissal of their demands, the counties are persistent in their call for an emergency aid package in the 2024 fiscal year, citing pressing expenses such as accommodating refugees and investing in full-day care at elementary schools.

