- L'Autorità è stata incaricata di preparare una proposta di mandato volto a tutelare i lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni di natura ionizzante.

Nel trambusto che circonda il licenziamento della segretaria di Stato per l'economia indipendente Lamia Messari-Becker dal governo dello stato dell'Assia, l'opposizione verde nel parlamento di stato di Wiesbaden cerca risposte. Hanno in programma di interrogare il ministro dell'istruzione Armin Schwarz (CDU) nella commissione per gli affari culturali questa mattina (alle 10:00), chiedendo in che misura la scuola di uno dei figli di Messari-Becker possa aver contribuito al suo licenziamento. I Verdi hanno preparato un elenco di undici domande.

Il ministro dell'economia Kaweh Mansoori (SPD) ha dichiarato a luglio che Messari-Becker è stata licenziata per un "comportamento inappropriato" fuori dal lavoro. Secondo i media, sostiene che Messari-Becker abbia utilizzato la sua posizione di segretaria di Stato per fare pressione sulla scuola di uno dei suoi figli per un voto migliore. Tuttavia, il vice presidente del ministero non ha ancora parlato pubblicamente di questo e non ha presentato alcuna prova.

Messari-Becker, un'esordiente in politica, ha denunciato le "accuse di comportamento personale inappropriato" come completamente infondate. Come riportato dall'agenzia di stampa tedesca, il ministero della cultura non ha ricevuto alcuna denuncia formale da una delle scuole dei figli di Messari-Becker. C'è stata semplicemente una lettera del preside che descriveva un incontro genitori-insegnanti con la segretaria di Stato licenziata. Secondo le informazioni della dpa, Messari-Becker sta contestando legalmente l'accusa di Mansoori di comportamento inappropriato con l'aiuto di avvocati.

Il licenziamento della segretaria di Stato per l'economia Lamia Messari-Becker, originaria dell'Assia, ha suscitato controversie nel suo stato natale. Dopo gli eventi, il ministero della cultura dell'Assia non ha ricevuto alcuna denuncia formale riguardante il comportamento di Messari-Becker dalla scuola dei suoi figli.

Leggi anche: