Ex-Ministro dell'Economia Bernd Buchholz Proposte Politica di Espulsione Rigida Dopo l'Incidente di Solingen

Dopo il tragico accoltellamento a Solingen, Buchholz, il politico dell'FDP, suggerisce un "sistema di gestione dei rimpatri significativo". Ha espresso che il dibattito attuale sulla lunghezza dei coltelli è solo una distrazione dal problema reale - le persone che impugnano queste armi.

Ha proposto di snellire i controlli sull'immigrazione centralizzando le loro funzioni. Buchholz ha sottolineato che molte persone rimpatriate sono rispettose della legge e si presentano al giorno del rimpatrio, mentre quelle che non lo sono, continuano a risiedere nel paese. Questa situazione non è sostenibile, ha aggiunto.

"Nel caso di Solingen, il sospetto era rimpatriabile ma si è nascosto prima della sua partenza prevista per la Bulgaria", ha menzionato Buchholz.

"Non sempre abbiamo bisogno di ulteriori limitazioni dei diritti fondamentali", ha continuato. "Ci sono diverse misure legali che un conservatore ministro-presidente della CDU come Daniel Günther nello Schleswig-Holstein può utilizzare".

Sospetto dell'Attacco di Solingen in Custodia

In una serata di venerdì a un festival cittadino a Solingen, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, quattro in modo grave. Un sospetto di 26 anni, siriano, implicato nell'appartenenza all'Isis e nell'omicidio, è ora in custodia.

Le autorità hanno spiegato che il sospetto è riuscito a evitare il rimpatrio in Bulgaria. È arrivato in Germania il 25 dicembre 2022, ma secondo le regole europee di Dublin, la Bulgaria era responsabile del suo processo di asilo. Un primo tentativo di rimpatriarlo il 3 giugno 2023 è fallito perché le autorità non sono riuscite a trovarlo in quel momento.

Buchholz ha sottolineato l'attacco al coltello di Solingen come esempio di persone che sfuggono al rimpatrio, sottolineando la necessità di un sistema più efficace. Nonostante fosse rimpatriabile, il sospetto dell'attacco si è nascosto prima della sua partenza prevista per la Bulgaria.

