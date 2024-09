L'Autorità è invitata a presentare una proposta di orientamento normativo sulla salvaguardia dei lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni dovute ai raggi ionizzanti.

18:13 Proiezioni per Sassonia: CDU a malapena supera l'AfD, BSW al 12%, Verdi in bilicoSecondo le prime proiezioni per le elezioni statali della Sassonia, la CDU guida con il 31,5% dei voti, a malapena superando l'AfD al 30%. Il BSW segue da vicino con il 12%, assicurandosi una posizione degna di nota. L'SPD sembra destinato a mantenere la sua presenza nel parlamento statale con l'8,5%, mentre i Verdi lottano per superare la soglia, attualmente al 5,5%. Il partito di sinistra e l'FDP, purtroppo, non riescono a entrare nel nuovo parlamento.

18:10 Proiezioni per la Turingia: l'AfD supera la CDU, BSW al 16%Le prime proiezioni per le elezioni statali della Turingia suggeriscono che l'AfD guida con il 30,5% dei voti, seguita da vicino dalla CDU con il 24,5%. Il partito di sinistra detiene il 12,5% dei voti, garantendo la sua rappresentanza nel parlamento statale. Il BSW è anche destinato a entrare nel parlamento statale, raccogliendo il 16% dei voti. I Verdi e l'FDP non riescono a raccogliere più del 5% dei voti.

18:01 L'AfD domina la Turingia, BSW supera la doppia cifra in Sassonia"Come previsto", l'AfD emerge come la forza più forte in Turingia, secondo le prime proiezioni. L'SPD riesce a superare la soglia del 5%, mentre i Verdi e l'FDP non ce la fanno. In Sassonia, il BSW ottiene un significativo risultato a due cifre. La CDU mantiene un vantaggio stretto sull'AfD. Sulla base delle proiezioni, la Sinistra e l'FDP non dovrebbero ottenere la rappresentanza nel parlamento statale, mentre i Verdi sono previsti per rimanere.

17:18 Rischio potenziale per Höcke nel parlamento statale della TuringiaNelle elezioni statali della Turingia, il leader della fazione AfD Björn Höcke si trova in una posizione incerta nel parlamento statale. I suoi colleghi di partito nei collegi hanno maggiori possibilità di ottenere un mandato diretto, il che potrebbe mettere a repentaglio la posizione di Höcke. In effetti, il suo principale concorrente, Christian Tischner della CDU, minaccia di superare Höcke nel loro collegio condiviso di Greiz II. Se Tischner otterrà la vittoria e l'AfD supererà i voti diretti previsti, né Höcke né alcun altro candidato potrebbero entrare attraverso l'elenco statale, anche se si classificano primi. In una tale situazione, l'AfD potrebbe cercare di convincere un candidato diretto di successo a rinunciare al suo seggio, permettendo a Höcke di mantenere il suo mandato.

16:48 La festa elettorale dell'AfD della Turingia evita la copertura dei mediaÈ improbabile che la festa elettorale dell'AfD della Turingia riceva copertura mediatica. Classificata come estremista di destra dall'ufficio di protezione costituzionale, il partito ha tentato di escludere diversi media dall'evento. Tuttavia, un tribunale è intervenuto, costringendo il partito a escludere completamente la stampa a causa di presunti problemi organizzativi, poiché non potevano ospitare tutti i rappresentanti dei media che avevano richiesto l'accredito a causa dello spazio limitato.

16:29 L'affluenza alle urne per le schede elettorali per posta esplode in SassoniaPer le tanto attese elezioni della Sassonia, guidate dal ministro presidente della CDU Michael Kretschmer, quasi un quarto (24,6%) degli elettori aventi diritto ha già votato per posta. Il supervisore delle elezioni statali prevede un'affluenza più alta rispetto al 2019, intorno al 35,4% nel tardo pomeriggio. Tuttavia, si aspettano un numero significativamente più alto di voti per posta rispetto al 2019.

15:52 Höcke e Ramelow votano in stileIl 1° settembre, il leader di stato AfD della Turingia e candidato principale Björn Höcke ha votato a mezzogiorno, arrivando al suo seggio elettorale a bordo di un fuoristrada Lada Niva di produzione russa. Höcke ha votato a Bornhagen, Eichsfeld. Nel frattempo, il ministro presidente Bodo Ramelow ha votato nella capitale dello stato di Erfurt, accompagnato dalla moglie Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, un 68enne alla guida del governo, è stato in carica dal 2014, guidando una coalizione di minoranza.

15:40 Maggiore affluenza rispetto alle elezioni precedenti nella TuringiaAlle 14:00, il 44,4% degli elettori aveva già votato in Turingia. Si tratta di un aumento di oltre 2 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti cinque anni fa, suggerendo un'alta affluenza prevista per continuare. È importante notare che i votanti per posta non sono ancora stati conteggiati, secondo il supervisore delle elezioni statali. In Sassonia, l'affluenza ha visto un lieve aumento rispetto al 2019, al 35,4%, con l'aspettativa di molti più voti per posta rispetto al passato. I seggi elettorali in entrambi gli stati rimarranno aperti fino alle 18:00.

15:13 Kretschmer esprime la speranza che i partiti "semaphore" riescano ancora a ottenere la rappresentanza nel parlamento statale

14:40 I principali problemi per gli elettori della Sassonia e della TuringiaUn'ampia indagine rivela che circa un terzo dei residenti della Sassonia e della Turingia intende votare per l'AfD nelle elezioni del 1° settembre. L'indagine fornisce informazioni sui motivi principali di questa prevalenza, evidenziando numerosi problemi e preoccupazioni urgenti. La migrazione è solo uno di questi.

14:18 Höcke si affretta a lasciare il seggio elettoraleIl candidato principale dell'AfD per le elezioni dello stato della Turingia, Björn Höcke, ha votato a mezzogiorno. Non si è trattenuto a lungo nella cabina elettorale di Bornhagen e ha rifiutato di parlare con i giornalisti presenti. Data la sua storia di sconfitte contro la CDU nel suo distretto di Eichsfeld, Höcke ha cambiato la sua circoscrizione in Greiz. Tuttavia, potrebbe ancora affrontare una sconfitta contro la CDU in questa nuova area.

13:45 La partecipazione alle elezioni in Turingia simile a quella del 2019 a mezzogiornoLa partecipazione alle votazioni in Turingia è stata costante, simile ai dati delle elezioni parlamentari precedenti. Alle 12, circa il 32% degli elettori aveva votato, secondo il supervisore delle elezioni. È importante notare che i voti per corrispondenza non sono inclusi in questi dati. Durante le elezioni del 2019, la partecipazione era del 31,2% a quell'ora. Interessantemente, sembra esserci un maggiore interesse per le elezioni dello stato rispetto a quelle europee e locali tenutesi quest'anno, con una partecipazione del 24,3% alla stessa ora.

13:00 Si prevede una alta partecipazione alle elezioni in SassoniaSi prevede una alta partecipazione alle elezioni dello stato della Sassonia. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di Kamenz. Durante le elezioni dello stato del 2019, la partecipazione era del 26,2% alla stessa ora. Al momento, i dati preliminari escludono i voti per posta. Si stima che il 24,6% degli elettori voterà per corrispondenza, un aumento significativo rispetto al 16,9% del 2019. Il processo delle elezioni dello stato sta procedendo apparentemente senza interruzioni.

12:36 Von Lucke: l'assenza dell'SPD dal parlamento potrebbe causare un terremotoI risultati delle elezioni dello stato della Sassonia e della Turingia sono ancora in attesa. Lo scienziato politico Albrecht von Lucke afferma che se l'SPD non entrerà nel parlamento dello stato, ciò equivarrà a un "quasi aggressivo terremoto". Durante un'intervista con ntv, ha analizzato la situazione e le sue possibili conseguenze.

12:02 La polizia indaga su minacce in una cabina elettorale della TuringiaLe autorità della Turingia stanno indagando su una minaccia in una cabina elettorale di Gera. Un uomo con una maglietta dell'AfD ha tentato di votare al mattino, ma è stato invitato dal responsabile della cabina elettorale a rimuovere la maglietta a causa delle restrizioni sulla pubblicità del partito all'interno della cabina elettorale. Anche se ha obbedito, è diventato agitato dopo aver lasciato il luogo e ha minacciato di tornare. La polizia ha raccolto la sua testimonianza e lo ha ammonito. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su scritte politiche ("Höcke è un nazista") vicino alle cabine elettorali, classificando gli incidenti come danneggiamento criminale.

11:30 Correctiv mette in guardia contro le informazioni errate sulla manipolazione del votoLa rete di ricerca Correctiv ha emesso un avvertimento riguardo a una storia falsa ricorrente. Questa leggenda sostiene che firmare la scheda di voto impedisca la manipolazione del voto. Tuttavia, secondo l'ufficio del commissario elettorale federale, firmare la scheda compromette la segretezza del voto, rendendo la scheda intera non valida.

11:00 Voigt spera in relazioni di maggioranza stabili in TuringiaIl candidato principale della CDU per la Turingia, Mario Voigt, ha votato e ha espresso la speranza che "molti cittadini della Turingia voteranno e decideranno il futuro del loro paese". Inoltre, ha augurato "relazioni di maggioranza stabili" per guidare il paese di nuovo in avanti una volta che le elezioni saranno terminate.

10:25 Gli incidenti di estrema destra a Sonneberg sono significativamente aumentatiSonneberg è diventato il primo distretto in Germania con un politico dell'AfD come amministratore del distretto. Da allora, gli attivisti riferiscono di aver ricevuto numerose minacce e hanno dovuto interrompere il loro lavoro. Il numero di incidenti di estrema destra nel distretto è anche aumentato di cinque volte nell'arco di un anno. Gli esperti attribuiscono l'aumento all'amministratore del distretto dell'AfD.

10:00 Kretschmer considera le elezioni dello stato della Sassonia "probabilmente le più importanti degli ultimi 34 anni"Il ministro presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni dello stato nella sua regione "probabilmente le più importanti degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, ha espresso gratitudine verso coloro che hanno votato diversamente in passato ma hanno ora scelto di sostenere l'Unione sassone. Kretschmer believes that understanding will enable a government formation that benefits the land. Arguably, his CDU is currently in fierce competition with the AfD in the polls.

09:59 "Scelta elettorale storicamente inetta" - Storico critica la data delle elezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni dello stato della Sassonia e della Turingia, che cade il 85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939, definendola "storicamente inetta". Come direttore dell'Istituto tedesco per gli affari polacchi, Loew ha parlato con la rete editoriale Germania (RND), dicendo: "Chiunque pensi che fosse una buona idea programmare le elezioni il 1° settembre chiaramente manca di senso storico". Guardando al partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) in entrambi gli stati, Loew ha avvertito: "Ciò potrebbe portare a piuttosto sgradevoli associazioni se un partito con un rapporto ambiguo con l'era nazista potrebbe vincere a Dresda e Erfurt".

09:30 "Elezioni decisive": Tutte le statistiche per le elezioni dello stato della SassoniaPiù di 3,3 milioni di elettori registrati in Sassonia hanno oggi l'opportunità di decidere il futuro politico del parlamento dello stato di Dresda. Con la CDU che potrebbe perdere la sua posizione di forza dominante nello stato dal 1990, queste elezioni sono cruciali. Il primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, le descrive come "elezioni decisive". "Tutto è in gioco".

09:05 Kretschmer Accusa la Coalizione del Semaforo di "Manovre dell' Ultimo Minuto Giusto Prima delle Elezioni"Oggi si votano in Sassonia e si pone la domanda: Michael Kretschmer riuscirà a mantenere la striscia vincente della CDU nello stato? In un'intervista a ntv, ha espresso il suo punto di vista sulla questione dei rifugiati, sulla Coalizione del Semaforo e sulla guerra in Ucraina.

08:46 Tutti i Dati per le Elezioni della TuringiaArriva il giorno delle elezioni: al centro della Germania, il controllo politico dei circa 2,1 milioni di abitanti dello stato verrà deciso per i prossimi cinque anni. Il partito Alternative für Deutschland (AfD), guidato dal candidato principale Björn Höcke, diventerà la forza dominante in Turingia?

08:24 Come l'AfD Potrebbe Minare la DemocraziaI sondaggi suggeriscono: l'AfD è probabile che rafforzi significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Secondo gli studiosi, questo è preoccupante per le istituzioni democratiche, poiché il rispetto della legge potrebbe essere meno robusto di quanto si creda.

08:00 I Seggi Elettorali Aperti in Turingia e SassoniaOggi vengono eletti nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. I sondaggi indicano che l'AfD uscirà probabilmente vittoriosa in Turingia. In Sassonia, il CDU del Primo Ministro Michael Kretschmer e l'AfD sono in una corsa serrata. Le prime stime sono previste intorno alle 18:00, quando i seggi elettorali chiuderanno. Queste elezioni nei due stati federali dell'Est della Germania servono come barometro per la Coalizione del Semaforo a Berlino.

Per la coalizione attualmente al governo in Turingia, guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nei sondaggi. Esiste un'opzione di coalizione post-elettorale che include il CDU, l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e il SPD. In Sassonia, rimane incerto se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi riuscirà a mantenere la sua maggioranza. Kretschmer si rifiuta di escludere un'alleanza con la BSW. Il partito della Sinistra potrebbe essere escluso dal parlamento in Sassonia. Un destino simile potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

Despite the current projections, the CDU may struggle to maintain their lead over the AfD in future Thuringian elections, as shown by the recent polls. The recent projections suggest that the AfD will have a challenging time surpassing the CDU in Saxony, contrary to their strong showing in Thuringia.

