- L'Autorità deve ancora ottenere dettagli sull'attuazione del piano di assistenza.

Il Ministro dell'Economia Federale Robert Habeck ha visitato il cantiere della centrale di elettrolisi dell'idrogeno a Moorburg, dove ha annunciato sovvenzioni federali per oltre 250 milioni di euro. "Che giornata meravigliosa, non solo meteorologicamente parlando, ma anche politicamente e per l'energia", ha detto il politico dei Verdi. Moorburg rappresenta un esempio eccezionale della transizione energetica. "Con la dismissione della vecchia centrale a carbone e l'istituzione di un'economia basata sull'idrogeno, Moorburg diventerà un hub importante per la decarbonizzazione del settore industriale e dell'energia a Hamburg e in Germania".

154 milioni di euro per il Green Hydrogen Hub

Le decisioni di finanziamento riguardano due aspetti significativi. Il primo, circa 154 milioni di euro, è destinato alla costruzione del Green Hydrogen Hub, una centrale di elettrolisi da 100 megawatt. La costruzione dovrebbe iniziare dal 2025, con la produzione di idrogeno verde prevista per il 2027. Le fonti di energia rinnovabile come l'energia solare e eolica forniscono l'energia necessaria. "Grazie a questa decisione di finanziamento, possiamo ora avviare un ordine a breve termine per la centrale di elettrolisi da 100 megawatt e iniziare la costruzione", ha commentato il direttore della società partner di Luxcara ad Amburgo, Alexandra von Bernstorff. La città di Amburgo dovrebbe coprire circa 46 milioni di euro di questo finanziamento.

La seconda parte, circa 126 milioni di euro di finanziamento (circa 38 milioni di euro dalla città), riguarda lo sviluppo in corso della rete industriale dell'idrogeno di Amburgo. "Questo dimostra che Amburgo fa sul serio", ha aggiunto il Senatore per l'Ambiente Jens Kerstan (Verdi). Amburgo aspira a diventare uno dei principali hub dell'Europa per l'idrogeno verde. La Senatrice per l'Economia Melanie Leonhard (SPD) ha sottolineato l'ambizione della città di coprire l'intera catena del valore dell'idrogeno, dalla produzione all'importazione alla fornitura alle industrie.

Obiettivi futuri: fino a 800 megawatt di produzione

Christian Heine, portavoce della direzione delle opere energetiche di Amburgo, ha rivelato gli obiettivi futuri di raggiungere fino a 800 megawatt di elettrolisi. "Amburgo ha una ricchezza di risorse energetiche rinnovabili, in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern e addirittura nella parte settentrionale del Basso Sassonia", ha notato. "Questa abbondante energia verde può quindi essere direttamente elaborata ulteriormente a Moorburg". Michael Dammann, direttore di Gasnetz Hamburg, ha espresso il suo entusiasmo facendo riferimento a un giorno quasi simbolico, dichiarando: "Stiamo trasformando Amburgo in un gateway al mondo dell'idrogeno".

Leggi anche: