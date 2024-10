L'Autorità dell'Aia sta rivaluta le indagini relative al governo di Lukashenko

La Russia intende potenziare i finanziamenti per gli sforzi bellici aumentando significativamente la spesa militare. Secondo il piano di bilancio per il 2025 pubblicato sul sito del parlamento russo, la spesa per la difesa dovrebbe aumentare del 30% a circa 130 miliardi di euro. Sono stati stanziati fondi aggiuntivi per la sicurezza interna e gli items del bilancio confidenziali legati alla guerra in Ucraina. Insieme, difesa e sicurezza interna rappresentano circa il 40% del bilancio totale. Il progetto deve ancora essere approvato dal parlamento e firmato dal Presidente Putin. Nel 2024, la spesa militare era già aumentata del 70% rispetto all'anno precedente. Al contrario, l'Ucraina prevede di spendere circa il 60% del suo bilancio per la difesa e la sicurezza nell'anno successivo, con un bilancio della difesa di circa 48 miliardi di euro, che è circa un terzo di quello della Russia.

18:23 Forze Americane e Canadesi Intercettano Aerei Russi Vicino all'Alaska

Il Comando della Difesa Aeroespaziale del Nord America (Norad) degli Stati Uniti e del Canada riferisce di aver incontrato aerei militari russi nella zona di identificazione dei velivoli dell'Alaska lo scorso lunedì. La zona di identificazione dei velivoli è una zona di controllo del traffico aereo in cui gli aerei devono identificarsi, ma non è la stessa cosa dello spazio aereo di uno stato. Gli aerei di Norad hanno intercettato i velivoli russi, secondo il generale Gregory Guillot su X. Ha anche descritto il comportamento di uno dei velivoli russi come non professionale, rappresentando una minaccia per tutti gli interessati. Alla fine di luglio, Norad aveva già riferito di aver intercettato velivoli russi e cinesi nella zona di identificazione dei velivoli dell'Alaska, con gli aerei che sono rimasti in acque internazionali.

17:43 Programma Job Turbo per i Rifugiati Riferisce Successi Iniziali

Il cosiddetto programma Job Turbo mira ad aiutare i rifugiati con prospettive di rimanere in Germania a trovare lavoro più velocemente. Il Cancelliere Scholz lo considera un successo. Secondo lui, 266.000 donne e uomini ucraini sono stati impiegati in Germania a luglio, un aumento di 71.000 rispetto all'anno precedente. Inoltre, 704.000 persone provenienti dai principali paesi di origine dei richiedenti asilo erano occupate, con un aumento di 71.000. Scholz attribuisce questo aumento in parte al programma Job Turbo. Il Ministro del Lavoro Heil riferisce che circa 113.000 dei 266.000 ucraini sono impiegati in lavori socialmente assicurati. Il programma, lanciato dal governo federale circa un anno fa, si concentra su un sostegno più forte dei centri per l'impiego.

17:06 Putin Si Concentra sulla "Nuova Russia"

In un messaggio video, Putin enuncia i compiti principali per le autorità nelle regioni occupate dalla Russia in Ucraina: "Il compito più importante per tutti noi è creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di queste regioni per garantire la sicurezza delle persone. Questo è il compito numero uno. Tuttavia, non rinvieremo la soluzione dei problemi economici e sociali. Lo faremo ora," ha detto Putin all'agenzia di stampa statale Tass. Due anni fa, Mosca aveva annunciato l'anneessione di quattro regioni in Ucraina. Putin si riferisce a queste regioni come "Nuova Russia", anche se Mosca controlla solo parti di esse.

16:37 Kara-Mursa: La Russia Ha Più Prigionieri Politici di Quelli dei Tempi del Soviet

Il leader dell'opposizione Vladimir Kara-Mursa afferma che oggi ci sono più prigionieri politici in Russia di quanto ce ne fosse alla fine dell'era sovietica. "Ci sono più di 1.300 prigionieri politici noti in Russia di Putin, molti di più di quanti ce ne fossero negli ultimi anni dell'intero Unione Sovietica," ha detto Kara-Mursa al Consiglio d'Europa a Strasburgo. Ha denunciato come "menzogna propagandistica di Putin che tutti i russi sostengono il suo regime e la sua guerra," e ha chiamato per azioni per liberare i dissidenti imprigionati. Le autorità russe avevano arrestato il critico del Cremlino in aprile 2022 dopo che aveva accusato la Russia di crimini di guerra contro l'Ucraina. In aprile 2023, è stato condannato a 25 anni di prigione. È stato rilasciato all'inizio di agosto come parte di uno scambio di prigionieri.

16:15 La Russia Intensifica gli Attacchi Notturni

Con gli attacchi con droni della notte precedente, sono ora 33 notti consecutive che la Russia ha attaccato l'Ucraina con droni e missili - il numero più alto di fila mai registrato. Secondo l'aeronautica ucraina, si sono sentite esplosioni e sparatorie per tutta la notte a Kyiv. La difesa aerea ha combattuto contro l'attacco dei droni per circa cinque ore. Non sono state segnalate vittime.

15:15 Baerbock Avverte contro la Disinformazione Russa, Mira al Demografico Giovane e Vulnerabile

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock lancia un severo avvertimento contro la disinformazione e i tentativi di interferire nelle elezioni, principalmente provenienti dalla Russia. Ha sottolineato l'impatto significativo delle campagne di disinformazione al congresso del partito dei Verdi a Berlino. C'è una strategia deliberata in atto, specificamente mirata a influenzare le generazioni più giovani. Le donne sono particolarmente colpite, diventando vittime frequenti di odio e disinformazione. Baerbock ha anche fatto notare che certi algoritmi dei social media intenzionalmente amplificano l'odio e i contenuti provocatori. "Rischiamo di diventare impotenti contro queste notizie false se non affrontiamo questo problema," ha avvertito.

15:01 La Russia Aumenta gli Investimenti, Tace Sulla Spesa per la Guerra

Il governo russo presenta il progetto di bilancio per il 2025 al parlamento russo. La spesa federale prevista per l'anno successivo è stimata in circa 400 miliardi di euro, rappresentando un aumento del quasi 12% rispetto al 2024. I dettagli sulla spesa nel settore della difesa rimangono sconosciuti. Il ministero delle Finanze menziona solo l'allocazione di "considerevoli fondi" per l'ammodernamento delle forze armate, i pagamenti di compensazione e il sostegno alle aziende del complesso militare-industriale.

14:24 Giudice Russo Condanna Uomo a Ergastolo per Aggressione a Scrittore NazionalistaUn tribunale russo ha condannato l'imputato al carcere a vita nel processo riguardante l'aggressione contro lo scrittore nazionalista russo Sachar Prilepin. L'uomo, originario della regione dell'est ucraino del Donbass, avrebbe prestato servizio in precedenza con i separatisti sostenuti dalla Russia. Prilepin è un sostenitore fermo dell'intervento militare russo in Ucraina e ha riportato ferite in un attacco bomba nel maggio 2023 nella regione di Nizhny Novgorod, che ha causato la morte del suo autista.

13:51 La Russia Piano di Reclutare 133.000 Soldati Questo AutunnoA partire da domani e fino alla fine dell'anno, la Russia intende arruolare 133.000 persone per il servizio militare, secondo fonti dei media ucraini. Il presidente Putin ha approvato una campagna di reclutamento autunnale attraverso un decreto corrispondente. Gli uomini di età compresa tra i 18 e i 30 anni che non prestano servizio come riservisti sono i principali obiettivi. In cambio, i soldati che hanno completato i loro obblighi di servizio militare saranno esentati dal servizio militare.

13:14 L'Ucraina Conferma le Vittime degli Attacchi Aerei RussiGli attacchi con droni russi hanno causato una vittima e diversi feriti, secondo i resoconti ucraini. A Kupjansk, nella regione di Kharkiv, un uomo è morto e tre individui tra i 53 e i 72 anni hanno riportato ferite a Kherson, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina, citando le autorità locali.

12:36 La Russia Rivendica il Controllo di un Altro Villaggio nella Regione di DonetskLe forze militari russe hanno preso il controllo di un'altra località nell'est dell'Ucraina, secondo il ministero della difesa a Mosca. Le unità russe stanno operando nel villaggio di Nelepowka, nella regione di Donetsk, utilizzando il suo nome russo. In questo settore, l'Ucraina aveva recentemente segnalato guadagni territoriali. I russi hanno costantemente progresso contro le forze ucraine, inferiori numericamente e scarsamente equipaggiate, per diversi mesi. Nelepowka si trova a circa cinque chilometri a sud di Torezk, una città sotto il controllo ucraino ma sotto il fuoco russo ricorrente da settimane. I soldati russi stanno gradualmente avanzando verso Pokrovsk, una città strategicamente vitale per l'esercito ucraino.

11:55 I Partigiani Dichiarano l'Explosione sulla Linea di Rifornimento RussaIl movimento di resistenza militare Atesh è stato segnalato per aver fatto saltare in aria la linea ferroviaria utilizzata per rifornire le truppe russe di equipaggiamento e munizioni nella regione di Kursk. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform fa riferimento a un post su Telegram del gruppo partigiano, che comprende ucraini, tatari di Crimea e attivisti russi contro la guerra. Atesh è stato istituito sulla penisola di Crimea due anni fa.

11:26 Munz: I Russi Scettici della Campagna Anti-CorruzioneIn linea con la bozza attuale del bilancio statale russo, il 40% del finanziamento sarà destinato al settore della difesa per l'anno successivo. Simultaneamente, è in corso una campagna anti-corruzione all'interno del ministero competente a causa della morte del leader del colpo di stato Yevgeni Prigoshin. Tuttavia, come riferito dal giornalista di ntv Rainer Munz da Mosca, il pubblico russo rimane scettico su questa campagna.

11:01 Cittadino Americano a Rischio di Detenzione per il Sostegno all'UcrainaIl cittadino americano Stephen Hubbard è accusato di attività mercenarie in un tribunale russo. Ha ammesso di aver ricevuto un compenso per combattere per l'Ucraina contro la Russia, secondo il "Guardian" britannico, che cita l'agenzia di stampa statale russa RIA. Se condannato, Hubbard, di 72 anni, rischia una pena detentiva da 7 a 15 anni.

10:20 Kiev Soffre Danni per gli Attacchi dei Droni, Nessuna VittimaUn massiccio attacco con droni a Kiev durante la notte ha causato l'incendio di un edificio residenziale e danni, secondo le autorità locali, come riferito dal portale Ukrainska Pravda. Non sono state registrate vittime. I detriti dei droni abbattuti hanno innescato incendi in cinque diversi distretti della regione, secondo il resoconto. Le forze ucraine sono riuscite ad abbattere tutti i droni.

08:46 L'Ucraina Sostituisce il Comandante di Wuhledar per Promozione e Trasferimento di EsperienzaIl colonnello Ivan Winnik, comandante della 72ª Brigata Meccanizzata Indipendente in Ucraina, che ha protetto la città contesa di Wuhledar per più di due anni, è stato riassegnato. Come riferito dal Kyiv Independent, questa decisione è stata presa dal Comando delle Operazioni del Nord e il motivo addotto è una promozione e il trasferimento di esperienza combattente. Al momento non è chiaro chi lo sostituirà. Durante il comando di Winnik, la brigata è riuscita a difendere la città per più di due anni. Gli esperti militari ucraini temono che le unità russe potrebbero presto conquistare la piccola città nel settore meridionale del Donbass.

08:04 Incendio in una Struttura Critica nell'Oblast' di MykolaivUna struttura critica nell'area di Bashtanka dell'oblast' di Mykolaiv ha subito un incendio dopo un attacco con droni russi, secondo il portale Ukrainska Pravda. Cita il capo dell'amministrazione militare regionale, ma l'esatta struttura sotto attacco non è ancora stata identificata.

07:24 Kiev Respinge l'Attacco Notturno dei RussiL'attacco russo a Kiev è durato più di cinque ore la scorsa notte, ma tutti i droni sono stati intercettati, secondo Ukrinform, un'agenzia di stampa statale, che cita l'amministrazione militare regionale. Questa operazione è stata condotta in diverse ondate da diverse direzioni.

06:44 Russia Introduce una Politica di Rilascio dei Detenuti InusualeLa Russia sta introducendo una nuova legge che consente alle autorità di escludere individui dalla responsabilità penale se firmano un contratto militare con il Ministero della Difesa. Ai prigionieri delle regioni come Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la Repubblica di Komi, la regione dell'Altai e la Crimea illegalmente annessa è stata concessa questa opportunità, secondo i media dell'opposizione russa e l'Istituto di Studio della Guerra (ISW) con sede negli Stati Uniti.

06:13 Zelensky Evidenzia l'Aggressione Russa GiornalieraL'Ucraina continua a subire attacchi incessanti da parte della Russia, con circa 100 bombe guidate utilizzate quotidianamente, secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video. Recentemente, gli attacchi aerei russi hanno ferito 14 persone nell'industriale città di Zaporizhzhia e bombe guidate sono state lanciate a Kharkiv, Donetsk e Sumy. Zelensky ha descritto questo come "il terrore quotidiano della Russia", sottolineando la necessità di potenziare le capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, migliorare la difesa aerea e rafforzare le sanzioni contro la Russia.

05:43 Stato Maggiore Ucraino Preoccupato per WuhledarNuovi attacchi russi alle linee di difesa ucraine nella regione del Donbass vengono segnalati. Tredici attacchi sono stati respinti vicino a Pokrovsk e 17 avanzate delle truppe russe sono state fermate vicino a Kurachove, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Intensi combattimenti si stanno svolgendo intorno a Wuhledar, un piccolo paese conteso nel settore meridionale del Donbass che è stato in disputa per oltre due anni. C'è la preoccupazione che le unità russe possano presto conquistare il paese.

04:46 Kyiv Esperienza un'altra Notte di Attacchi di DroniPiù attacchi di droni russi hanno preso di mira Kyiv durante la notte, come riferito dalle forze armate ucraine. Le unità di difesa aerea sono state attive per ore, respingendo diverse ondate di attacchi. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha annunciato tramite Telegram, con testimoni oculari che riferiscono di esplosioni e oggetti danneggiati nel cielo. Non ci sono state immediate segnalazioni di danni o vittime a causa degli ultimi attacchi. Gli allarmi aerei sono attualmente attivi a Kyiv, dintorni e Ucraina orientale.

03:45 Commissione di Helsinki Lotta per un Cambiamento della Politica degli Stati Uniti riguardo alla RussiaLa influente Commissione di Helsinki ha invitato gli Stati Uniti a modificare la sua approccio post-Guerra Fredda nei confronti della Russia, vedendo Mosca come una minaccia duratura per la sicurezza globale. Il giornale The Hill riferisce che questa raccomandazione richiede una rivalutazione dell'approccio degli Stati Uniti alla Russia, simile a come è stata valutata la Cina. Questa proposta va contro gli impegni dell'amministrazione Biden nei confronti dell'Ucraina e contrasta con le posizioni di Donald Trump e i suoi sostenitori nel Congresso, che sottolineano l'importanza di trattative dirette tra Ucraina e Russia.

02:49 Kyiv Sotto Attacco di Droni RussiLa capitale ucraina, Kyiv, è stata presa di mira dagli attacchi dei droni russi, come confermato dalle forze armate ucraine. Le unità di difesa aerea sono mobilitate per contrastare l'assalto. I testimoni riferiscono di aver sentito diverse esplosioni forti e oggetti danneggiati nel cielo, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Insieme a Kyiv e le zone limitrofe, gli allarmi aerei sono attualmente in vigore in tutta l'Ucraina orientale.

01:40 La Campagna Elettorale di Moldova Avverte contro i "Criminali"Un importante funzionario del governo moldavo ha invitato i cittadini a stare alla larga dai "truffatori, migranti e ladri" dopo una dichiarazione di un businessman pro-russo in esilio che prometteva incentivi finanziari per il voto contro l'adesione all'Unione Europea in un referendum. L'appello del Ministro delle Infrastrutture Andrei Spinu sottolinea il caos crescente nella corsa elettorale per le elezioni presidenziali del 20 ottobre, dove l'attuale, pro-Europa Maia Sandu si candida per un secondo mandato.

00:14 Russia: Forze Ucraine Mirano a Sottostazione Elettrica Vicino alla Centrale NucleareSecondo l'amministrazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, i soldati ucraini hanno attaccato ancora una volta una sottostazione elettrica vicina, distruggendo un trasformatore. L'amministrazione della centrale nucleare ha annunciato questo tramite Telegram, dettagliando che un'esplosione d'artiglieria ha colpito il trasformatore alla sottostazione "Raduga" a Enerhodar, sud-est dell'Ucraina. È stata condivisa anche una foto che mostra il fumo che sale dal tetto dell'edificio. Le autorità hanno riferito che l'approvvigionamento di energia a Enerhodar è rimasto ininterrotto. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, con sei reattori, è la più grande d'Europa. È stata invasa dalle forze russe all'inizio della 2022 invasione russa dell'Ucraina. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di aver lanciato o pianificato attacchi alla centrale nucleare.

22:10 FPÖ's Position on Ukraine War and RussiaLe elezioni parlamentari austriache hanno portato a un significativo cambiamento nel panorama politico. Il partito di destra FPÖ sta festeggiando una vittoria storica con il 28,7% delle proiezioni. Il partito populista di destra ha assunto una posizione dura contro l'UE nel suo programma elettorale, nonostante il conflitto ucraino in corso, poiché promuove un approccio benevolo nei confronti della Russia e non considera problematico il fatto che l'Austria dipenda dal gas russo. Il contratto Austria-Russia per il gas è stato prorogato al 2040 nel 2018 e prevede l'acquisto di grandi quantità di gas nonché il pagamento per le consegne di gas, anche in caso di mancata fornitura. Tra gennaio e maggio 2024, più del 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

21:37 Il Premier russo si reca a TehranIl Premier russo Mikhail Mishustin si recherà a Tehran per un incontro con il Presidente iraniano Massoud Peseschkian mentre crescono le tensioni nel Medio Oriente. L'incontro è previsto per lunedì, come confermato dalle autorità russe. Oltre all'incontro con il Vice Presidente iraniano Mohammad Resa Aref, Mishustin discuterà l'intera cooperazione russo-iraniana nei campi del commercio, dell'economia, della cultura e dell'aiuto umanitario a Tehran. L'Occidente accusa l'Iran di fornire droni e missili all'esercito russo per la loro operazione in Ucraina. L'Iran nega queste accuse.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per l'aumento del bilancio militare russo e il suo impatto sulla stabilità regionale. In risposta all'aumento del finanziamento degli sforzi bellici della Russia, l'Unione Europea ha invitato i suoi membri a rivedere le loro strategie di difesa e aumentare le risorse per le spese militari.

Di fronte all'intensificarsi degli attacchi notturni della Russia, l'Unione Europea chiede una maggiore cooperazione tra i membri della NATO e il rafforzamento della difesa aerea nell'Europa orientale. L'Unione Europea ritiene che le strategie di difesa collettiva della NATO siano cruciali per scoraggiare le azioni aggressive della Russia e mantenere la pace e la sicurezza nella regione.

