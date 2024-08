- L'Autorità del Lavoro vieta le azioni industriali prescritte dai lavoratori del MHH

Il Tribunale del Lavoro regionale di Hannover proibisce un'altra sciopero di protesta degli impiegati della scuola medica nella loro disputa su un accordo collettivo di sollievo. Il giudice ha sottolineato che lo sciopero viola il dovere di mantenere la pace, come ha notato un rappresentante del tribunale del lavoro. Inoltre, "gli obiettivi non possono essere raggiunti attraverso uno sciopero che non può essere raggiunto attraverso uno sciopero". Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Le richieste del personale infermieristico per un accordo collettivo di sollievo sono state presentate alla direzione della Scuola Medica di Hannover l'8 maggio, con la scadenza già trascorsa. Il sindacato ha chiamato per uno sciopero di avvertimento, con centinaia di dipendenti dell'MHH che hanno temporaneamente sospeso il lavoro lo scorso venerdì. Si dice che il governo statale abbia presentato un'azione legale contro uno sciopero di avvertimento di tre giorni previsto per questo mercoledì presso il Tribunale del Lavoro.

Il sindacato attende la sentenza scritta

I dipendenti richiedono una regolamentazione aggiuntiva, con un accordo collettivo di sollievo progettato per stabilire rapporti di personale basati sulle esigenze e bilanciare il carico di lavoro attraverso giorni liberi quando i rapporti di personale concordati non sono soddisfatti.

In risposta alla sentenza, il sindacato ha dichiarato che attenderà la sentenza scritta prima di deliberare sulle ulteriori azioni. David Matrai, il responsabile del dipartimento, ha detto: "È chiaro che continueremo a lottare per un accordo collettivo di sollievo all'MHH, poiché già si applica in 21 altri ospedali in tutto il paese. Pertanto, invitiamo il governo statale a iniziare finalmente i negoziati dell'accordo collettivo".

Verdi: Affina le richieste

Andrea Wemheuer, capo regionale di Verdi, ha sottolineato che il tribunale non ha respinto direttamente la richiesta di un accordo collettivo di sollievo all'MHH, ma ha piuttosto invitato a maggiori specificità nelle richieste. Ha sottolineato: "Ci affretteremo a farlo per rafforzare la nostra posizione in seguito".

Il Ministro della Scienza dell'Assia, Falko Mohrs, ha dichiarato: "La decisione del tribunale del lavoro beneficia i pazienti". Il politico SPD ha chiarito che l'attenzione ora è su una "soluzione pratica" per il sollievo del personale, con un accordo di sollievo già proposto. "La proposta di condurre discussioni a livello operativo rimane", ha aggiunto.

