15:26 Ungheria Spinge per una Collaborazione Economica Rafforzata con la Russia in Zone Libere da Sanzioni

Il Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha auspicato un'espansione dei legami economici con la Russia, concentrandosi sui settori non colpiti dalle sanzioni dell'UE. Ha fatto questa dichiarazione durante una conferenza stampa con il Ministro della Salute russo Mikhail Murashko, tenutasi durante un forum economico tra i due paesi in Ungheria. Szijjarto ha anche affermato che, dal punto di vista del governo ungherese, le sanzioni dell'UE si sono dimostrate inefficaci. L'Ungheria è un membro sia dell'UE che della NATO. Gli incontri tra i membri del governo russo e questi paesi sono stati pochi e distanziati dal'inizio del conflitto ucraino.

14:57 Combattente Pro-Russo Americano Ucciso da Soldati Russi in Ucraina

Secondo le autorità russe, un cittadino statunitense che ha combattuto per i separatisti pro-russi nell'Est dell'Ucraina è stato ucciso da soldati russi. L'omicidio è avvenuto ad aprile, come riferito da un comitato investigativo incaricato di indagare sui crimini gravi. Tre soldati russi sono ritenuti responsabili del crimine, mentre un altro soldato è accusato di aver aiutato a insabbiare il fatto. Non è stato fornito alcun movente per il crimine dal comitato. Russell Bentley, noto con i soprannomi "Texas" o "Cowboy del Donbass", ha raggiunto i separatisti pro-russi in Ucraina nel 2014. Ha combattuto insieme ai separatisti fino al 2017 e poi ha continuato a risiedere nell'Est dell'Ucraina.

14:43 Zelensky Spera nell'Endorsement Rapido di Biden per il 'Piano di Vittoria'

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera di ottenere il sostegno del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la sua strategia per porre fine al conflitto ucraino durante la sua prossima visita a Washington. "Spero che lo supporterà", ha detto venerdì a Kyiv durante una conferenza stampa congiunta con la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Secondo Zelensky, il "piano di vittoria" richiede decisioni rapide dai partner, che devono essere prese tra ottobre e dicembre. "Crediamo che il piano avrà successo", ha aggiunto.

14:28 La Russia Ripristinerà Presto il Controllo sulla Regione di Kursk

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, la Russia ripristinerà presto il controllo sulla regione di frontiera di Kursk, attualmente sotto l'occupazione ucraina. "I nostri soldati stanno facendo un lavoro eccellente e lo otterranno. Il controllo sarà ripristinato", ha detto. Anche se la situazione nelle terre russe occupate è attualmente difficile, Peskov prevede che presto sarà a favore della Russia. L'esercito non rivelerà la sua strategia per conseguirlo e non è stato fornito alcun termine specifico.

14:03 La Russia potrebbe aver saputo dell'Avanzata Ucraina su Kursk

Secondo un articolo del Guardian, le autorità e l'esercito della regione russa di Kursk potrebbero aver avuto conoscenza di un'offensiva ucraina imminente. L'articolo si basa su documenti apparentemente scoperti dall'esercito ucraino durante la sua offensiva di Kursk. I documenti, che presentano i segni di comunicazioni militari russe autentiche, suggeriscono che le autorità e l'esercito russi hanno ricevuto avvertimenti su specifici avanzamenti ucraini sul territorio russo fin da gennaio 2024. Misure per rafforzare la difesa del confine sono state ordinate già a metà marzo. Tuttavia, ancora a giugno si segnalavano lamentele sul fatto che le unità avevano una forza media solo del 60-70%, principalmente composta da riservisti poco addestrati. Le unità ucraine hanno lanciato un attacco improvviso sulla regione di Kursk all'inizio di agosto.

13:30 BBC: Più di 70.000 Soldati Russi Uccisi in Ucraina Identificati

Un portale di notizie russe e la BBC hanno apparentemente identificato più di 70.000 soldati russi uccisi in Ucraina. Il servizio russo della BBC ha dichiarato: "Abbiamo identificato i nomi di 70.112 soldati russi uccisi in Ucraina, ma il numero effettivo è probabile che sia molto più alto". Il conteggio, compilato in collaborazione con il sito di notizie indipendente russo Mediazona, si basa sull'analisi di dichiarazioni ufficiali, necrologi, annunci di morte online e osservazioni di tombe in cimiteri russi. Copre il periodo dal inizio della guerra a febbraio 2022 a settembre 19. Mediazona stima che il numero totale di soldati russi uccisi in Ucraina sia probabile che sia almeno 120.000. Il governo russo tratta il numero di soldati russi uccisi nella guerra come segreto di stato.

12:50 L'Ucraina Banna l'Uso di Telegram per gli Ufficiali e l'Esercito

L'Ucraina ha vietato quasi completamente l'uso del servizio online Telegram per i funzionari governativi, militari e di sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ha annunciato su Facebook che l'installazione e l'uso di Telegram su dispositivi ufficiali di funzionari governativi, personale militare, dipendenti del settore della sicurezza e operatori di infrastrutture critiche sono proibiti, a causa di "preoccupazioni per la sicurezza nazionale".

12:23 La Banca Raiffeisen Vende la sua Sottosezione in Belarus

La Raiffeisen Bank International (RBI) ha concordato la vendita della sua sottosezione in Belarus e l'uscita dal mercato. La RBI ha firmato un accordo per vendere la sua partecipazione del 87,74% a Soven 1 Holding Limited. La vendita è prevista avere un impatto significativo sui risultati della banca. La RBI ha già ridotto le sue operazioni in Russia a causa della pressione della Banca Centrale Europea. Tuttavia, un tribunale russo ha emesso un'ordinanza provvisoria che impedisce alla RBI di vendere la sua sottosezione russa.

12:01 Rapporto: L'UE Sta Pianificando un Prestito di €35 Miliardi per l'Ucraina

Secondo un articolo di un media, la Commissione Europea sta pianificando un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina. Questo fa parte dei piani di aiuti dei sette principali paesi industriali occidentali (G7), come riferito dal "Financial Times", citando tre fonti vicine alla questione. Il prestito fa parte dell'intenzione del G7 di fornire all'Ucraina $50 miliardi (circa €46 miliardi) attraverso l'utilizzo dei profitti degli asset statali russi congelati.

11:33 Russia Avverte l'Occidente: Non Sottovalutate le ConseguenzeIl governo russo mette in guardia l'Occidente contro la fornitura di armi a lungo raggio ai bersagli all'interno della Russia. Ciò potrebbe modificare significativamente la natura del conflitto, secondo la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. "Stanno giocando con il fuoco," dice durante una conferenza stampa. Il conflitto potrebbe assumere una forma completamente diversa, con pericolose implicazioni per il mondo. Non c'è spazio per le trattative con gli Stati Uniti, aggiunge Zakharova. Non ci sarà un incontro tra il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken ai margini dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, poiché "non c'è nulla di cui discutere." In precedenza, il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg aveva sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin ha tracciato numerosi limiti rossi che non ha oltrepassato. "Non lo ha fatto perché sa che la NATO è l'alleanza militare più potente del mondo," ha detto Stoltenberg.

10:53 UE: Impossibile Espellere Forzosamente Uomini UcrainiLa Commissione europea ha dichiarato che è impossibile espellere forzosamente i cittadini ucraini di sesso maschile in età di leva dalle nazioni europee. Ciò è dovuto alla Direttiva sulla protezione temporanea, chiarisce la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson. "Aiuteremo coloro che vogliono fare ritorno in Ucraina e discuteremo con le autorità e il governo ucraini il modo migliore per farlo. Non espelleremo nessuno dall'UE," sottolinea. In precedenza, il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva apparentemente invitato i paesi dell'Europa occidentale a incoraggiare gli uomini ucraini in età di leva a fare ritorno in Ucraina. Il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha aveva apparentemente sostenuto questa idea.

10:12 Generale Freiding Vede Opportunità nell'Evasione delle Sanzioni RusseIl coordinatore militare dell'aiuto tedesco all'Ucraina, Christian Freiding, afferma riguardo alla produzione di armi russe: "Osserviamo la situazione che diventa sempre più difficile per i russi mantenere la loro industria della difesa con i suoi complessi rifornimenti di componenti, ma ce la fanno. Ce la fanno trovando scorciatoie e facendo affidamento sul sostegno di partner come la Cina, la Corea del Nord e l'Iran." Anche se è evidente che le sanzioni stanno avendo un impatto, ci sono possibilità di "trovare vie d'uscita o addirittura opzioni di bypass legale."

09:03 Von der Leyen Promette ulteriore Aiuto per l'Approvvigionamento di Energia dell'UcrainaLa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso ulteriore aiuto per l'approvvigionamento di energia dell'Ucraina durante l'inverno, mentre inizia la sua visita a Kyiv. "La mia ottava visita a Kyiv coincide con l'inizio della stagione del riscaldamento e la Russia continua a prendere di mira l'infrastruttura energetica," scrive sul servizio online X. Ha condiviso una foto del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kyiv. "Sosterremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi. Sono qui per discutere del sostegno dell'Europa. Dagli preparativi per l'inverno alla difesa, all'adesione all'UE e ai progressi sui prestiti del G7."

08:20 "Scivolamento Verso l'Autoritarismo" - UE Pondera Restrizioni per i Visti dei GeorgianiBruxelles sta valutando la possibilità di limitare i viaggi senza visto per i georgiani nell'UE. Un portavoce dell'UE anonimo ha detto a Politico che ciò è dovuto al regresso democratico sotto il partito al governo Sogno Georgiano. "Tutte le opzioni sono sul tavolo" se la Georgia non invertirà la sua tendenza verso l'autoritarismo, inclusa "la possibile sospensione temporanea della liberalizzazione dei visti," ha detto il portavoce. Recentemente, il partito al governo Sogno Georgiano ha adottato una legge sugli agenti stranieri che copia la legislazione repressiva russa utilizzata contro i critici del regime del Cremlino.

07:42 Ucraina Condanna la Proposta della Polonia Sulla CrimeaIl ministero degli Esteri ucraino ha criticato una proposta polacca sullo status della Crimea, sottolineando che i compromessi sono inaccettabili. Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva precedentemente suggerito di organizzare un referendum sulla penisola come parte di una possibile soluzione negoziale con la Russia. "Tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati sulla liberazione della penisola, non sul soddisfare l'appetito del Cremlino a spese degli interessi dell'Ucraina e del diritto internazionale," ha spiegato il ministero degli Esteri a Kyiv.

06:29 Von der Leyen in Arrivo a Kyiv - Incontri con ZelenskyyLa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è attesa a Kyiv oggi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato i colloqui con lei riguardo ai preparativi per l'inverno. "Certo, la questione energetica è una priorità assoluta," ha detto. Verranno discussi anche la situazione sul fronte, le consegne di armi e i progetti congiunti di armamento, nonché il percorso dell'Ucraina verso l'UE e il sostegno finanziario ulteriore per il paese sotto attacco da parte della Russia.

05:32 L'Ucraina Partecipa per la Prima Volta a un Esercizio NATO Sotto la Leadership OlandeseL'Ucraina partecipa per la prima volta a un'esercitazione NATO guidata dai Paesi Bassi. L'esercitazione per testare i sistemi anti-droni è ancora in corso, scrive il servizio stampa della NATO. "Sono stati testati in diretta più di 60 sistemi anti-droni e tecnologie come sensori, sistemi drone-to-drone, disturbatori e cacciatori di cyber," ha annunciato l'alleanza. La partecipazione dell'Ucraina è parte del piano d'azione NATO-Ucraina per la cooperazione sull'innovazione, adottato alla summit di luglio.

04:28 Attivista transgender assassinata in Georgia dopo la controversia sulla legge LGBTQIn Georgia, dopo il controverso passaggio di una legge LGBTQ, la attivista transgender Kesaria Abramidze è stata tragicamente uccisa. Secondo il Ministero degli Affari Interni georgiano, Abramidze, riconosciuta come modello, attrice e influencer, ha subito diverse ferite da arma da taglio nel suo appartamento di mercoledì. Il suo partner è stato arrestato e accusato del suo omicidio, apparentemente commesso con violenza e motivato dall'odio per il suo genere. L'omicidio è avvenuto un giorno dopo l'entrata in vigore di una legge "a difesa dei valori familiari", criticata dall'UE e dalle organizzazioni per i diritti umani per i limiti imposti ai diritti LGBTQ, che vieta anche le operazioni di riassegnazione di genere. Questa legge presenta similitudini con la legislazione russa che limita i diritti LGBTQ.

03:25 Lufthansa esplora la sospensione dei voli Frankfurt-Pechino a causa delle sanzioni russeLufthansa sta valutando il suo servizio giornaliero tra Francoforte e Pechino, con una decisione attesa per ottobre. Un rappresentante di Lufthansa ha citato una situazione di mercato estremamente svantaggiosa per le compagnie aeree europee rispetto a quelle cinesi e del Golfo Persico e dei Dardanelli, che beneficiano di costi operativi ridotti, norme sociali più rilassate e alti investimenti governativi nel settore aeronautico, nonché l'accesso continuo allo spazio aereo russo, che è stato chiuso per le compagnie aeree europee e americane a causa delle sanzioni contro la Russia a seguito del conflitto ucraino, costringendole a fare un giro che aumenta il consumo di carburante.

02:27 L'assalto russo a Sumy attacca la rete elettricaIn una nuova ondata di raid aerei, le forze russe hanno bombardato una casa di cura per anziani nella città ucraina di Sumy e devastato l'infrastruttura energetica della città, uccidendo almeno un civile, secondo le autorità ucraine. Un'organizzazione di monitoraggio dell-ONU ha dichiarato che questi attacchi alla rete elettrica potrebbero aver violato il diritto umanitario internazionale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha riferito che gli-blackouts in Ucraina potrebbero raggiungere il 33% della massima domanda durante i mesi invernali critici.

01:25 Più di 1,18 milioni di rifugiati ucraini in GermaniaIl numero di rifugiati residenti in Germania ha raggiunto un nuovo massimo. Secondo l'Ufficio di Registrazione degli Stranieri, alla metà del 2024 c'erano circa 3,48 milioni di rifugiati in Germania, un aumento di circa 60.000 rispetto alla fine del 2023, e il numero più alto dal 1950, come riportato dal "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando una risposta del governo tedesco a una richiesta dei Verdi nel Bundestag. Tra i 3,48 milioni di rifugiati, circa 1,18 milioni sono rifugiati ucraini, un aumento di circa 45.000 rispetto alla fine del 2023. Questa cifra include tutte le persone, indipendentemente dallo status di residenza, dai richiedenti asilo ai rifugiati riconosciuti ai titolari di permessi di tolleranza.

00:22 Lindner respinge la sospensione del freno al debito per l'aiuto esteso all'UcrainaI politici di SPD e Verdi spesso citano un accordo all'interno della coalizione del semaforo per sospendere temporaneamente il freno al debito per l'aiuto esteso all-Ucraina come fattore nel conflitto di bilancio. Tuttavia, il ministro delle Finanze e leader del FDP Christian Lindner si oppone a tali proposte: "Non sono a conoscenza di un tale accordo. Non avrei acconsentito a una tale risoluzione", ha dichiarato Lindner al "Rheinische Post" in un'intervista. Il conflitto ucraino è deplorevole, ma non una situazione di emergenza come definita dalla Costituzione tedesca. "Per l'Ucraina, stiamo lavorando diligentemente su un programma da 50 miliardi di dollari dei paesi del G7 oltre all'aiuto bilaterale", dice Lindner.

23:23 La Bulgaria propone un divieto UE delle importazioni di uova ucraineLa Bulgaria argomenterà per un blocco delle importazioni di uova dall'Ucraina in un incontro del Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca dell'UE il 23 settembre a Bruxelles, come dichiarato dal ministro dell'Agricoltura bulgaro Georgi Takhov. Si tratta di una continuazione delle dispute in corso tra l'Ucraina e i paesi membri dell'UE dell'Est regarding il commercio agricolo. Queste dispute hanno portato a blocchi di frontiera sul confine ucraino-polacco, divieti di importazione di mais e grano ucraini e proteste agricole in Polonia e Bulgaria.

22:13 Merz dubita della possibilità di un processo di pace con la RussiaIl leader della CDU Friedrich Merz ha espresso preoccupazione per la situazione in Ucraina, affermando: "Non vedo al momento una via praticabile per avviare questo processo di pace". La Russia cesserà le sue attività solo quando ulteriori azioni militari diventeranno impraticabili o quando Kiev cadrà. A lungo termine, la Germania dovrà continuare a sostenere militarmente l'Ucraina. "Credo che dobbiamo difendere la libertà e la pace dalla Russia, non con la Russia, per il prevedibile futuro". È una dolorosa realtà. "Non c'è al momento altra opzione praticabile, almeno finché Putin e il suo regime rimangono al potere."

