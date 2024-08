L'Autorità amministrativa sta distribuendo quasi tutte le sue riserve di vaccini Mpox nel continente africano.

La Germania sta per donare circa 100.000 dosi del vaccino contro il Mpox dalle proprie scorte a paesi che stanno affrontando la maggiore diffusione della malattia, principalmente in Africa. Il portavoce del governo Steffen Hebestreit ha annunciato questa notizia a Berlino lunedì, aggiungendo che queste dosi saranno disponibili dalle riserve della Bundeswehr "a breve". Il principale obiettivo è rafforzare gli sforzi di collaborazione a livello mondiale per contrastare l'outbreak di Mpox sul continente africano.

Attualmente, la Germania ha circa 118.000 dosi del vaccino, senza piani definiti per ordinare ulteriori dosi.

Il numero di casi e decessi di Mpox in Africa è in aumento dal mese di luglio. Sono stati segnalati casi di diffusione nella Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Kenya, Rwanda e Uganda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'outbreak della variante più grave 1b del virus una crisi di salute globale.

Oltre all'invio delle dosi, i paesi come la Repubblica Democratica del Congo (RDC) dovrebbero ricevere anche ulteriore supporto, secondo Hebestreit. L'OMS riceverà finanziamenti per gestire il Mpox attraverso il fondo di emergenza dell'organizzazione. Inoltre, il governo federale tedesco lavorerà insieme ai propri partner africani attraverso l'alleanza dei vaccini Gavi e aiuterà con la logistica e la distribuzione.

Nel frattempo, il Ministero della Cooperazione Economica e dello Sviluppo trasferirà rapidamente un laboratorio mobile in Congo, come annunciato da Hebestreit. Il governo federale sta inoltre preparando l'invio di una squadra di esperti di risposta rapida nell'est del Congo. Gli obiettivi a lungo termine includono il supporto all'Unione Africana (UA) nello sviluppo di capacità di produzione di vaccini locali.

L'Unione Europea potrebbe unirsi alla Germania nell'offrire aiuti, come suggerito da Hebestreit, collaborando con l'alleanza dei vaccini Gavi, che fa parte della strategia globale per la salute dell'UE. Inoltre, rafforzare la capacità dell'Unione Africana (UA) di produrre vaccini localmente sarebbe vantaggioso, in linea con l'impegno dell'Unione Europea per la cooperazione in materia di salute globale.

