- L'autorità amministrativa sta compiendo progressi significativi nel sostegno alla comunità agricola.

Gli agricoltori dello Schleswig-Holstein stanno per tirare un sospiro di sollievo. Il Presidente del Ministero Daniel Günther ha ricevuto una standing ovation per il suo piano in nove punti durante la Giornata degli Agricoltori dello Stato a Rendsburg, dopo aver creato aspettative con il Presidente degli Agricoltori Klaus-Peter Lucht. Il punto di sollievo principale per l'agricoltura e il governo statale è una riduzione della burocrazia. "C'è una regolamentazione eccessiva in numerosi aspetti della vita in Germania, che disturba molte persone", ha dichiarato il politico della CDU.

Gli agricoltori sperimenteranno il sollievo in vari modi, come nella manutenzione dei siepi. In futuro, gli agricoltori potranno potare la crescita laterale ogni tre anni, a partire dal 15 settembre invece del 1 ottobre come in precedenza. Le siepi possono ora essere tagliate completamente entro la fine di febbraio. Verranno adottate misure per affrontare le erbacce ostinate nella protezione delle piante. La necessità di segnalare i fertilizzanti può essere effettuata solo semestralmente. Gli allevatori di suini saranno sollevati in quanto non avranno più bisogno di un permesso di costruzione per costruire aree all'aperto.

È stato annunciato un portale dati unificato per la comunicazione agricoltura-stato. Ciò semplificherà la documentazione e eliminerà le entrate duplicate. Günther si è rivolto ai diversi centinaia di agricoltori nella sala: "Siete molto più avanti nella digitalizzazione di noi e è addirittura assurdo che spesso siamo noi a fallire e voi portate un carico burocratico più gravoso".

Il capo del governo ha anche promesso di ridurre i requisiti di documentazione per gli antibiotici, che sono più stringenti nello Schleswig-Holstein rispetto ad altri stati. Günther ha assicurato agli agricoltori che avrebbe continuato a lavorare su questi argomenti. "Miriamo ad avere la meno burocrazia possibile nello Schleswig-Holstein". La sua promessa precedente di sostenere l'agricoltura rimane in vigore.

Chiamata all'autosufficienza alimentare

Nel suo discorso, il Presidente dell'Associazione degli Agricoltori dello Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, ha chiamato per un approccio diverso all'approvvigionamento di prodotti locali. "Abbiamo bisogno di autosufficienza alimentare", ha detto Lucht alla Giornata degli Agricoltori dello Stato, che si tiene insieme alla fiera agricola Norla a Rendsburg. Ciò è particolarmente importante alla luce delle crisi globali, come la guerra in Europa, per evitare potenziali scaffali vuoti in futuro.

In materia di biodiversità o protezione del clima, non ci dovrebbe essere alcuna disputa tra politica e agricoltura, ha esigito Lucht. "C'è solo cooperazione". Le imprese stanno già facendo la loro parte in questi settori. Gli agricoltori hanno anche responsabilità aziendali nei confronti delle loro imprese.

Lucht ha chiamato particolarmente per una ulteriore riduzione della burocrazia. "Questa deve essere ridotta ancora". La politica dovrebbe avere maggiore fiducia nelle persone informate nell'agricoltura.

Critiche dagli ambientalisti

**Le critiche, particolarmente sulle future regolamentazioni delle siepi, sono arrivate dagli ambientalisti. "Se le siepi possono ora essere potate lateralmente a partire dal settembre, siamo preoccupati che la machinery possa avvicinarsi troppo alla siepe durante il seminato dei cereali invernali e danneggiare questi habitat vitali per la biodiversità", ha detto il presidente di BUND Schleswig-Holstein, Dietmar Ulbrich.

