- L'autorità amministrativa si sforza di salvaguardare Meyer Werft

Cancelliere Olaf Scholz garantisce l'assistenza a Meyer Werft, un cantiere navale in difficoltà, con il governo federale che interviene. I dettagli sono ancora in discussione. In un incontro al cantiere di Papenburg, Bassa Sassonia, Scholz, politico dell'SPD, ha dichiarato: "Il governo federale è impegnato a fare la sua parte per risolvere questa questione". Ha sottolineato: "Meyer Werft è un bene prezioso che non abbandoneremo". La posizione della Germania come terza economia del mondo dipende da un settore marittimo solido.

Scholz è attualmente in trattative con le banche per il finanziamento di nuovi ordini di navi. Ha anche menzionato consultazioni con il Bundestag e discussioni con la Commissione UE. Tuttavia, Scholz si aspetta la cooperazione di tutte le parti coinvolte, dichiarando: "Il futuro dell'edilizia navale di Papenburg e della zona circostante è promettente". Ha lasciato gli specifici del piano di salvataggio non precisati.

Strette finanziarie

Il crollo del settore turistico durante la pandemia ha costretto Meyer Werft a prorogare i contratti con i clienti per accordo. Tuttavia, questi contratti non prevedono adeguamenti dei prezzi dati l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Di conseguenza, la affidabilità creditizia della società non è più considerata valida dalle banche.

Il finanziamento intermedio per la costruzione delle navi è essenziale poiché l'80% del prezzo di acquisto viene pagato solo al momento della consegna della nave. Entro il 2027, Meyer Werft stima di aver bisogno di circa 2,8 miliardi di euro.

Ordini floridi

Despite financial difficulties, Meyer Werft boasts full order books. Just a few days ago, the company secured its largest order ever for four cruise ships for the Disney Corporation in the U.S. Construction on converters, necessary for transmitting wind power from sea to land, has also commenced.

An abandonment of the shipyard would be detrimental not just for the region but also beyond. An estimated 18,000 employees directly and indirectly rely on the shipyard for employment.

The SPD, with Scholz as its politician, is the political party that Scholz represents, emphasizing the federal government's commitment to help Meyer Werft. Scholz, in his negotiations, stresses the importance of cooperation from banks, Bundestag, and the EU Commission to secure Papenburg's shipbuilding future and Meyer Werft's rescue plan.

Leggi anche: