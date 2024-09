L'autorità amministrativa si impegna a negoziare con l'UE e con varie nazioni in materia di norme migratorie.

La riunione al Ministero federale dell'Interno la scorsa settimana è stata organizzata dal governo a causa dell'attacco con coltello a Solingen. Dal loro punto di vista, le discussioni ruotavano intorno al piano di sicurezza attuato dopo l'incidente, che comporta l'ampliamento delle proibizioni delle armi e il rafforzamento delle regolamentazioni per l'asilo e la residenza.

Il rappresentante della CDU, Frei, ha dichiarato: "Abbiamo ancora bisogno di più". Il suo collega della CSU, Andrea Lindholz, ha espresso il desiderio del pubblico di una "riduzione della migrazione irregolare". Ha inoltre commentato: "Le misure superficiali non bastano qui".

In risposta alle richieste dei sindacati di respingere i rifugiati al confine, il Ministro-Presidente dell'SPD Weil ha affermato: "Questo è uno di quei problemi in cui dobbiamo riflettere su ciò che è realizzabile e ciò che non lo è". Secondo lui, la legge dell'UE impone "limitazioni estremamente strette" in questo campo.

Tuttavia, Weil ha sostenuto i colloqui: "Vediamo che i temi in questione stanno dividendo la nostra società", ha detto. "E sono convinto che un fronte unito delle forze democratiche possa essere solo vantaggioso, e la popolazione se ne accorgerà di sicuro".

Il Ministro-Presidente della Bassa Sassonia ha considerato "irrealistico" che i colloqui di martedì producano una soluzione comune su tutti i temi. Tuttavia, ha aggiunto che nessuno ha interesse in una conversazione "che non finisce mai".

La CDU, in particolare Frei, ha fatto pressione per "ulteriori misure" oltre il piano di sicurezza attuale. Nel contesto dei colloqui del governo, Andrea Lindholz della CSU ha fatto eco a questo, chiedendo una riduzione della "migrazione incontrollata".

