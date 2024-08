L'autorità amministrativa norvegese ha approvato l'interruzione della gravidanza entro le prime 18 settimane.

Il governo di sinistra norvegese presenta un piano per ampliare i diritti all'aborto. Il governo guidato dal primo ministro Jonas Gahr Støre, un socialdemocratico, ha rivelato venerdì l'intenzione di garantire "l'autonomia delle persone incinte e tutelare le loro libertà". Attualmente, il limite legale per gli aborti in Norvegia, come in Germania, si ferma alle 12 settimane.

Tuttavia, questa proposta di espansione ha causato dissidi all'interno del governo, composto dal Partito Laburista di Støre e dal Partito del Centro: il Partito del Centro ha dichiarato l'intenzione di "mantenere il limite attuale di 12 settimane per garantire l'autonomia".

La legge richiede almeno 85 voti favorevoli in parlamento per essere approvata. Secondo l'agenzia di stampa norvegese NTB, almeno 80 parlamentari attualmente sostengono l'estensione del limite.

La legislazione sull'aborto norvegese attuale risale al 1978. La versione proposta prevede di concedere alle donne la libertà di ridurre il numero di feti in gravidanze multiple fino alla 18ª settimana, che, in sostanza, equivarrebbe a un aborto.

Nelle regioni dell'Europa occidentale, i termini più lunghi per gli aborti si trovano nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, fino a 24 settimane. In Germania, gli aborti sono permessi entro le prime 12 settimane di concepimento.

Finora, la proposta del governo di estendere il termine per gli aborti oltre le 12 settimane ha ricevuto il sostegno di almeno 80 parlamentari. Tuttavia, il Partito del Centro, partner di governo, ha espresso l'intenzione di mantenere il limite attuale di 12 settimane.

