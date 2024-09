L'autorità amministrativa nega le affermazioni di Trump riguardo alle sfide nel campo delle energie rinnovabili.

Durante un dibattito televisivo con la candidata democratica Kamala Harris, il repubblicano Trump ha messo in guardia contro l'abbandono dei combustibili fossili. Nella sua chiusura, ha affermato: "La Germania ci ha provato e, in un anno, ha ricominciato a costruire centrali elettriche tradizionali".

Un rappresentante del Ministero federale dell'Economia di Berlino ha contestato questa affermazione, dichiarando: "Numerosi fatti contraddicono questa affermazione". Il Ministero degli Esteri ha espresso lo stesso sentimento, pubblicando sul suo canale in lingua inglese: "A prescindere dalle opinioni personali: il sistema energetico tedesco funziona e più della metà della sua energia proviene da fonti rinnovabili". Contrariamente a quanto suggerito da Trump, le centrali a carbone e nucleari non stanno attraversando una rinascita, ma stanno piuttosto essere phased out.

