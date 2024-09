- L'autorità amministrativa introduce il "piano di valutazione" per i servizi essenziali durante le crisi.

Il capo del governo dell'Assia Boris Rhein, insieme al ministro dell'Interno Roman Poseck (entrambi della CDU), presenterà un "Pacchetto di Rispetto" destinato al personale in servizio nell'Assia giovedì (alle 11) presso la Stazione dei Vigili del Fuoco e dei Soccorsi 1 di Francoforte.

I primi soccorritori, che comprendono personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia e dei Servizi di Soccorso, sono costantemente attivi 24/7 per garantire la sicurezza dei residenti. Purtroppo, è preoccupante che questi eroi siano sempre più soggetti ad aggressioni, come rilevato dal Ministero dell'Interno in preparazione.

Lo scorso anno, 5.056 agenti di polizia, 171 operatori di soccorso e 24 vigili del fuoco nell'Assia hanno subito azioni criminali. Le autorità statali dell'Assia intendono affrontare questo problema con il "Pacchetto di Rispetto".

Il "Pacchetto di Rispetto" propone misure potenziate per tutelare il benessere del personale in servizio, riconoscendo l'aumento delle aggressioni che affrontano. È fondamentale che i soccorritori, che rappresentano il coraggio e la dedizione ogni giorno, siano dotati della protezione necessaria per svolgere efficacemente i loro compiti cruciali.

