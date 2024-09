- L'autorità amministrativa intende introdurre nuovi incentivi fiscali per i veicoli a batteria.

Per dare una spinta necessaria alle vendite in calo dei veicoli elettrici (VE) in Germania, il governo sta pianificando di potenziare gli incentivi fiscali. In particolare, intendono potenziare gli incentivi fiscali per i VE utilizzati come auto aziendali. Il governo ha approvato queste misure proposte nella riunione del gabinetto.

Stando a un progetto di legge ottenuto dall'agenzia di stampa tedesca, il governo federale intende promuovere significativamente la mobilità elettrica in Germania. "Per il successo di questo obiettivo, sono necessarie misure fiscali significative."

La domanda di VE è diminuita dopo il ritiro del sussidio statale. Il governo ha sorprendentemente interrotto il cosiddetto bonus ambientale in dicembre a causa di vincoli finanziari.

Misura di iniziativa di crescita

Durante le trattative di bilancio di luglio, la coalizione "traffic light" ha concordato un'iniziativa di crescita. Una delle misure era l'incoraggiamento fiscale dei VE come auto aziendali.

Ciò comporta l'introduzione di una deprezzazione speciale per i nuovi veicoli elettrici e a zero emissioni per le aziende, efficace dal 1° luglio 2024. Inoltre, il tetto per il prezzo di listino lordo di 70.000 euro per l'imposta sulle auto aziendali per i veicoli elettrici verrà aumentato a 95.000 euro.

Il governo intende rafforzare la mobilità elettrica

Il ministro dell'Economia Robert Habeck (Verdi) aveva già menzionato una spinta per riaccendere la domanda per la mobilità elettrica. Si aspetta un "picco di domanda".

Il progetto di legge suggerisce che le nuove misure proposte forniranno "incentivi fiscali chiari" soprattutto per l'espansione del mercato della mobilità elettrica nel settore aziendale. La regolamentazione si applicherà solo ai veicoli elettrici puramente operativi e verrà introdotta temporaneamente per gli acquisti tra il luglio 2024 e il dicembre 2028. "Il limite temporale fornisce incentivi per decisioni di investimento rapide."

Spese statali

Il progetto di legge stima che le perdite di entrate fiscali nel 2024 saranno insignificanti. Nel 2025, le perdite di entrate fiscali sono previste in 480 milioni di euro e saliranno a 540 milioni di euro nel 2028.

Critiche ai progetti

La presidente di BSW, Sahra Wagenknecht, ha dichiarato: "Rifiutiamo i regali fiscali di Habeck, che sono particolarmente vantaggiosi per i VE più costosi. Non abbiamo bisogno di nuovi aiuti per i VE, ma di apertura tecnologica". Ha protestato nuovamente contro il divieto proposto di nuovi veicoli con motori a combustione interna nell'Unione Europea dal 2035.

Il esperto di traffico dell'associazione ambientalista BUND, Jens Hilgenberg, ha suggerito che l'aumento della deprezzazione per le auto aziendali elettriche a batteria nei primi anni potrebbe effettivamente aiutare a mettere i VE sul mercato come auto usate. "Tuttavia, sono necessarie linee guida chiare riguardo al prezzo, alla dimensione, all'energia e al consumo di risorse".

La presidente dell'Associazione dell'Industria Automobilistica, Hildegard Müller, ha elogiato i piani del governo come un segnale importante e corretto. Ciò rafforzerà anche il mercato dell'auto usata per i passeggeri elettrici a batteria, poiché le auto aziendali sono solitamente disponibili a un prezzo accessibile alla fine del periodo di leasing, che è solitamente di tre anni.

