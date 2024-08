L'autorità amministrativa chiede la responsabilità della direzione di Thyssenkrupp.

Il Ministro dell'Economia del governo Robert Habeck (Verdi) ha espresso in precedenza le sue preoccupazioni. Ha dichiarato al 'Rheinische Post' a Düsseldorf che la situazione in Thyssenkrupp è estremamente tesa, affermando: "Non è una buona situazione".

In serata di giovedì, dopo una riunione del consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp Steel, sia il presidente che la direzione della società hanno annunciato le loro dimissioni. Il presidente del consiglio di sorveglianza Sigmar Gabriel ha accusato Miguel López, CEO della società principale, di aver condotto un "attacco senza precedenti" contro la direzione del settore acciaio nelle ultime settimane.

López ha criticato pubblicamente la direzione del settore acciaio, Bernhard Osburg, affermando che è necessario "stabilire infine un piano di business sostenibile, solido e finanziariamente redditizio per il realignment". Thyssenkrupp sta procedendo con la scissione della filiale acciaio in difficoltà. Osburg e Gabriel erano destinati a guidare questo progetto.

Nel frattempo, il 20% della filiale acciaio è stato venduto a EPCG, una società di proprietà del miliardario ceco Daniel Kretinsky. È prevista la cessione di un ulteriore 30% a EPCG. C'è un significativo disaccordo sul importo di denaro che la divisione dovrebbe ancora ricevere dalla società madre. I rappresentanti dei sindacati hanno messo in guardia per mesi contro i possibili licenziamenti a causa della ristrutturazione in arrivo.

Osburg, insieme ad altri membri del consiglio della divisione, Markus Grolms e Heike Denecke-Arnold, ha rassegnato le dimissioni giovedì. Thyssenkrupp Steel ha annunciato che i membri rimanenti del consiglio, Dennis Grimm e Philipp Conze, continueranno a gestire l'azienda. "Il rimpiazzo dei posti vacanti verrà gestito in un processo ordinato a breve termine", ha dichiarato la società.

Ali Güzel, presidente del consiglio dei lavoratori di Thyssenkrupp Steel a Duisburg, ha criticato López. "Questa è la direzione di Essen che ci ha portato in questo pasticcio", ha detto a WDR. Con Osburg, Grolms e Denecke-Arnold, López ha "eliminato" tre esperti che avevano sviluppato un solido piano per il futuro indipendente del settore acciaio.

Il presidente del consiglio di sorveglianza Gabriel ha fatto riferimento a un "violento tradimento della fiducia" e ha anche accusato Siegfried Russwurm, presidente del consiglio di sorveglianza della società madre. Ha affermato di aver lavorato bene con la direzione acciaio, ma sembra che la visione di un settore acciaio di successo e indipendente non sia più perseguita a Essen. "Non è più possibile agire responsabilmente come membri del consiglio di sorveglianza in queste circostanze".

Lo stato ha promesso a Thyssenkrupp Steel due miliardi di euro per la transizione all'acciaio verde, ma la società deve adempiere ai suoi obblighi in cambio, ha dichiarato un rappresentante del Ministero dell'Economia. La società è tenuta "a contribuire alla sua parte per garantire che la trasformazione abbia successo e che la produzione di acciaio a prova di futuro sia mantenuta nel sito economico tedesco", ha detto Habeck.

In risposta alla critica di Miguel López alla direzione del settore acciaio, il presidente del consiglio di sorveglianza Sigmar Gabriel ha accusato lui di condurre un "attacco senza precedenti" contro i manager del settore acciaio. Inoltre, Gabriel ha espresso preoccupazione per l'impatto potenziale della ristrutturazione in corso sul futuro del settore acciaio, affermando che la visione di un settore acciaio di successo e indipendente sembra essere abbandonata a Essen.

Leggi anche: