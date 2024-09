L'autorità amministrativa aumenta lo stato di emergenza per le ambasciate internazionali

In risposta all'aggravarsi della situazione nel Medio Oriente, il team di risposta alle emergenze della Germania ha deciso di potenziare lo stato di allerta per le loro rappresentanze diplomatiche a Beirut, Ramallah e Tel Aviv. Questa informazione è stata condivisa dal Ministero degli Affari Esteri. Di conseguenza, i membri della famiglia del personale assegnato a questi luoghi sono invitati a lasciare e a trasferirsi in un luogo sicuro nella zona o tornare in Germania. Inoltre, il personale in servizio in queste missioni sarà ridotto, preservando così il potenziale operativo completo di ciascun rappresentanza diplomatica.

