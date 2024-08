L'Autorità Aeroportuale in Francia sostiene temporaneamente il CEO di Telegram, Pavel Durov

La polizia francese, in particolare l'unità antifrode legata alla dogana, ha fermato un uomo di 39 anni, Durov, sabato sera al suo arrivo all'aeroporto di Bourget dall'Azerbaigian, secondo quanto riportato da BFMTV.

Durov era ricercato a seguito dell'emissione di un mandato di arresto francese a causa delle presunte politiche di moderazione troppo permissive di Telegram, che hanno consentito l'utilizzo della piattaforma per attività come il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e la diffusione di contenuti pedopornografici illegali, secondo BFMTV.

BFMTV ha anche riferito che Durov non aveva visitato spesso la Francia o l'Europa dal momento dell'emissione del mandato.

CNN ha cercato di ottenere un commento dal ufficio del procuratore francese.

Ricordiamo che si tratta di una situazione in rapido evoluzione e seguiranno aggiornamenti.

L'assenza di Durov dalla Francia e dall'Europa dal momento dell'emissione del mandato riflette il suo approccio cauto verso il continente, dati i problemi legali ancora in corso legati a Telegram in Europa. Nonostante questi ostacoli, Telegram rimane popolare in diverse parti del mondo, compresa l'Europa, dimostrando la sua portata e influenza globali.

Leggi anche: