- L'autore di "Pumuckl" e "Bedtime Stories" Hatry muore

Milioni di bambini nati negli anni '80 nella Germania Ovest sono cresciuti con i suoi programmi televisivi: Il recente Michael Hatry, noto per aver scritto i copioni per serie come "Meister Eder e il suo Pumuckl" (1982-1989) e "Bettkantengeschichten" (1983-1990), non c'è più.

Purtroppo, la sua morte è stata recentemente resa pubblica. Ha esalato l'ultimo respiro in luglio, all'età di 83 anni, come rivelato dal suo fratello all'Agenzia tedesca di stampa, Berlino.

Oltre ad essere un drammaturgo e regista teatrale, Hatry ha scritto anche radiodrammi per la radiotelevisione della Germania Ovest e la stazione libera di Berlino. La sua carriera ha subito un cambiamento verso il contenuto per bambini nel 1981. Di conseguenza, numerosi libri per bambini sono stati pubblicati dal 1981 al 2016.

Tuttavia, Hatry non si è limitato al contenuto per bambini. Ha fatto parte della scrittura del copione per il dramma poliziesco "Tatort" "Schwarzes Wochenende", diretto da Dominik Graf, in cui Götz George ha interpretato il ruolo del commissario televisivo di Duisburg Horst Schimanski nel 1986.

Molte persone che sono cresciute guardando i suoi programmi negli anni '80 hanno bei ricordi del lavoro di Hatry. Le sue serie popolari "Meister Eder e il suo Pumuckl" e "Bettkantengeschichten" erano un punto di riferimento della televisione tedesca negli anni '80.

Leggi anche: