Si parla di potenziali alleanze a Erfurt o a Dresda che potrebbero coinvolgere il fondatore di BSW Sahra Wagenknecht, secondo quanto riportato dai media. Secondo un'intervista con Spiegel, ha dichiarato che sarebbe presente al tavolo delle trattative dopo le elezioni. "Se ci sono discussioni in Sassonia e Turingia, collaboreremo strettamente con i nostri candidati principali e, naturalmente, contribuirò personalmente", ha detto.

SPD contro interferenze esterne

Nove giorni prima delle elezioni statali nelle due regioni tedesche dell'est, questo sta generando controversie sulle possibili configurazioni di governo e le intenzioni di BSW. L'agenzia di stampa tedesca ha riferito che il leader della SPD della Turingia, Georg Maier, ha espresso: "BSW può certo scegliere con chi vuole allearsi. Tuttavia, le interferenze esterne non sono gradite. Non funziona così. Non accetteremo condizioni che non possiamo decidere in Turingia. Tali condizioni non hanno posto in un accordo di coalizione".**

Wagenknecht ha posto le posizioni degli altri partiti sulla politica tedesca verso l'Ucraina come condizione per eventuali accordi di coalizione dopo le elezioni statali, che alcuni considerano estorsione.**

Wagenknecht: "contribuirò personalmente"

Il leader della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha ribadito la sua posizione sulla questione della coalizione: "Finché Sahra Wagenknecht farà richieste per la Turingia dal Saarland, non ci sono basi per le trattative con BSW". Wagenknecht ha risposto: "BSW Turingia non riceverà richieste dal Saarland. Sono sempre felice di visitare Erfurt, la Turingia è la mia casa, sono cresciuta qui, ho la famiglia qui, sono sempre la benvenuta qui". Wagenknecht è nata a Jena, ha trascorso parte della sua infanzia nella regione e ha anche studiato lì. È prevista una sua apparizione in campagna elettorale nella sua città natale il prossimo lunedì.**

Domande sulla volontà di governare**

Wagenknecht ha recentemente ribadito le sue condizioni per eventuali coalizioni. Ha detto all'agenzia di stampa tedesca: "Due terzi dei cittadini respingono il dispiegamento di missili USA in Germania. Chiediamo semplicemente che il governo statale rappresenti ciò che desidera la maggioranza delle persone". È essenza della democrazia che la volontà della maggioranza prevalga nella politica. "I giorni del teatrino manipolativo degli altri partiti che affermano che imponiamo condizioni intollerabili dovrebbero ora finire", ha detto.**

Maier ha sostenuto che è comune escludere dalle intese di coalizione questioni irrealizzabili a livello statale. "La signora Wagenknecht non ha interesse per la Turingia. Si preoccupa solo dei suoi interessi, che inevitabilmente riguardano le elezioni federali", ha detto Maier. Ha sollevato dubbi sul fatto che Wagenknecht voglia che il suo partito faccia parte dei governi statali della Sassonia o della Turingia. "È così che appare dal mio punto di vista", ha detto, suggerendo che se lo volesse, sarebbe più cauta.**

several Thuringian councilors also voiced their concerns. "Chiunque tenti di ingannare gli elettori durante la campagna elettorale statale, facendo credere che questa elezione decide questioni di guerra e pace, sta mentendo agli elettori", hanno dichiarato 17 consiglieri e sindaci in una dichiarazione. Si aspettano soluzioni ai problemi della Turingia.**

CDU vede potenziale distruttivo

Non solo in Turingia sono state criticate le dichiarazioni di Wagenknecht sulle possibili strutture di governo. "I giorni del Politburo sono finiti, dove qualcuno a Berlino poteva dettare ciò che accade localmente", ha detto il ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer (CDU). Wagenknecht ha "una capacità unica (...), di distruggere le cose. Non è mai riuscita a costruire nulla. E così è anche questa volta".**

Ha criticato le interferenze di Wagenknecht, alleanze strane e linee tracciate sulla sabbia. "Questa umiliazione dei propri membri localmente, è veramente atroce. Ma è anche ciò che ci si può aspettare da lei negli anni".**

Il candidato

