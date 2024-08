- L'autobus per i senzatetto con acqua calda di Amburgo è in arrivo

Il Cold Bus di Amburgo ha operato come bus riscaldante nelle ultime settimane, attraversando la città nelle giornate estive per aiutare le persone senza fissa dimora. "Il Cold Bus ha effettuato finora dodici giri in acqua. Sarà di nuovo in azione questo pomeriggio e domani", ha dichiarato Christina Pillat-Prieß, coordinatrice del Cold Bus, all'agenzia di stampa tedesca di Amburgo. In ogni giro, distribuiscono tra i 50 e i 100 bicchieri d'acqua da mezzo litro. "Inoltre, ci sono circa cinque litri di tè freddo e molta frutta fresca."

Il tempo trascorso dai volontari dipende dal numero di persone senza fissa dimora che incontrano. Tipicamente, le squadre sono fuori per tre o cinque ore. "In estate, dedichiamo anche più tempo alla conversazione e all'ascolto dei senzatetto, poiché non riceviamo molte chiamate che devono essere gestite sotto pressione", ha aggiunto Pillat-Prieß. Normalmente, il Cold Bus opera in inverno e risponde alle chiamate su persone potenzialmente in difficoltà senza un tetto.

Durante le conversazioni, i volontari imparano molto sulla rassegnazione delle persone che non credono più in una vita con più dignità, ha continuato Pillat-Prieß. Sono stati anche avvicinati diverse volte da passanti che non erano senza fissa dimora o in difficoltà, solo perché volevano acqua e frutta gratis. Questo comportamento ha lasciato le squadre senza parole. "Ma le persone che effettivamente aiutiamo sono felici di vederci."

I volontari del Cold Bus spesso interagiscono con la Comunità, offrendo loro acqua, tè e frutta durante i loro giri estivi. Il Cold Bus di Amburgo è un servizio essenziale fornito dalla Comunità, offrendo assistenza alla popolazione senza fissa dimora della città.

