- L'autista muore in un incidente stradale

Una conducente, una donna di 26 anni, è morta a seguito di un incidente stradale nella regione del Westerwald. Un elicottero di soccorso l'aveva trasportata in una clinica, dove è deceduta a causa delle ferite riportate, come hanno comunicato le forze dell'ordine.

Stando alle attuali informazioni, la donna, per ragioni sconosciute, aveva guidato la propria auto sulla corsia opposta della strada federale 255 vicino a Rennerod su un tratto rettilineo e lì aveva urtato un autocarro. Il conducente dell'autocarro, un uomo di 49 anni, ha riportato ferite lievi. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Dopo l'incidente stradale, i servizi di emergenza hanno dispiegato numerosi mezzi, inclusi gli elicotteri, per prestare assistenza. Nonostante il trasporto in ospedale con un elicottero di soccorso, le ferite della donna erano troppo gravi per essere superate.

