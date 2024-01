La storia in evidenza

L'autista di un'auto elettrica percorre 90.000 km in tre anni grazie a sconosciuti che gli pagano il viaggio

Wiebe Wakker è alimentato dalla generosità degli sconosciuti con cibo, un letto ed elettricità

L'olandese ha intrapreso da tre anni un viaggio dall'Olanda all'Australia a bordo di un'auto elettrica

Desideroso di diffondere il messaggio di un futuro a zero emissioni di carbonio, l'olandese Wiebe Wakker è partito da casa con le tasche vuote: i 20.000 euro (22.618 dollari) che ha speso da quando è partito nel marzo 2016 sono stati interamente spesi per le riparazioni dell'auto e per la logistica delle spedizioni, e sono stati guadagnati lavorando ai suoi viaggi.

Il resto della spesa per l'acquisto della sua Volkswagen elettrica - soprannominata "The Blue Bandit" - è stato sostenuto dalla generosità di persone sconosciute, dalla Norvegia all'Iran, da Myanamar agli Emirati Arabi Uniti, durante il suo viaggio verso il punto di arrivo a Sydney il mese prossimo.

Wakker afferma che è impossibile stimare quanto sarebbe costato il viaggio se avesse pagato di tasca propria, mentre gli sconosciuti hanno tagliato il conto con alloggi e pasti gratuiti durante il viaggio verso l'Australia.

Il suo unico errore, dice, è stato quello di sottovalutare il genere umano.

"È stato il mio più grande fallimento, perché tante persone mi hanno offerto aiuto per questo viaggio. Ho viaggiato in zone ritenute poco sicure come il Medio Oriente e l'India, ma ovunque c'era la gentilezza della gente del posto".

Il suo progetto Plug Me In prevedeva essenzialmente che le persone tracciassero la sua rotta sul suo sito web e offrissero tre modi per aiutarlo: un pasto, un posto dove stare e un posto dove ricaricare il suo veicolo.

Inizialmente aveva pianificato di percorrere il tragitto di un viaggio - tracciato per la prima volta 10 anni prima come avventuroso viaggiatore con lo zaino in spalla in Australia - in 18 mesi, ma poi è diventato un "percorso più opportunistico".

Ha lasciato che fossero i suoi finanziatori a stabilire il percorso, che tra l'altro significava fargli percorrere la strada molto tortuosa di passare per la punta della Norvegia settentrionale per attraversare l'Europa.

"Quando ho iniziato, non avevo idea del percorso", ha detto, "ma so che non avrei mai pensato di andare così a lungo. Ma così tante persone mi hanno offerto posti dove stare, organizzato qualcosa e così ho pensato 'non posso spazzare via tutto questo e andare il più velocemente possibile'".

"Quindi, l'ho colta come un'opportunità unica nella vita da godere al massimo".

Crowdfunding per le riparazioni

Mentre mangia gli ultimi chilometri di strada, c'è solo una parziale celebrazione nell'avvicinarsi al punto di arrivo. "In realtà c'è anche un po' di tristezza, perché è quasi finita e me la sto ancora godendo. Pensavo che alla fine sarei stato esausto o super affamato, ma è stata davvero un'esperienza unica".

A questo si contrappone il fatto che non sta più guidando un'auto elettrica senza aria condizionata - i fusibili sono saltati circa un mese fa - mentre le temperature hanno raggiunto i 49 gradi Celsius in un'estate australiana particolarmente calda. "Ho dovuto tenere dei chicchi di caffè in macchina per eliminare l'odore", dice ridendo.

Durante il viaggio, ha guidato dove possibile, ma ha spedito l'auto in nave per tre volte e ha raccolto il denaro necessario facendo lavori diversi lungo il percorso.

Non sorprende che in alcuni punti l'auto abbia avuto dei contrattempi. Prima in India, una molla rotta è stata saldata, ma ha causato l'usura degli pneumatici posteriori, rendendo l'auto non più guidabile, poi un cortocircuito e l'esplosione del caricabatterie.

In Indonesia, l'auto si è allagata e ha potuto ripararla solo facendo arrivare dei meccanici dalla sua Olanda, ma incredibilmente il costo di 5.000 euro (5.654 dollari) è stato raccolto con il crowdfunding in soli 10 giorni.

Viaggiatore nato, Wakker è tornato dalla sua precedente avventura australiana una decina di anni fa e ha studiato gestione degli eventi all'università, coronata da una tesi in imprenditorialità.

Da qui è nata l'idea dell'auto elettrica, che ha richiesto 18 mesi per decollare ed è stata resa possibile grazie all'aiuto di un'azienda olandese chiamata Bundles, che gli ha prestato l'auto per la durata del viaggio.

"Volevo dimostrare l'affidabilità delle auto elettriche e le possibilità di percorrenza", ha dichiarato. "Sta andando ancora piuttosto bene".

Per sua stessa ammissione, Wakker non ha sempre avuto una mentalità ecologica, ma la sua visione è cambiata lavorando per una società di eventi, che si è impegnata in progetti ecologici, tra cui una pista da ballo in un festival musicale in cui le persone producevano l'elettricità per il festival ballando.

"Ha dimostrato che la sostenibilità non deve essere per forza noiosa, ma può fare cose interessanti", ha detto.

Per quanto riguarda il futuro, vuole rimanere attivo nel campo della sostenibilità, ma è consapevole che probabilmente avrà bisogno di un periodo di adattamento quando tornerà a casa.

"Sono entusiasta di tornare dopo tre anni di viaggi e non vedo l'ora di avere una base, di mettere i vestiti in un armadio e non in una valigia", ha detto. "È una vita più stabile dopo questa follia. Ma quello che sto facendo è diventato uno stile di vita, quindi potrebbe diventare uno shock".

