- Lautern e Fürth si separano 2-2.

1. Kaiserslautern e SpVgg Greuther Fürth si sono divisi la posta in palio con un pareggio per 2:2 nella 2ª giornata della 2. Bundesliga. La partita allo Fritz-Walter-Stadion di Kaiserslautern è terminata in parità per 2:2 (1:2 all'intervallo).

Fürth si è portata in vantaggio con un rigore di Julian Green (31') e un gol di Noel Futkeu (38'). Per Kaiserslautern, Daniel Hanslik (45'+1) e l'ex giocatore di Fürth Ragnar Ache (84') hanno pareggiato.

Entrambe le squadre hanno iniziato a studiarsi a vicenda, ma il ritmo della partita è aumentato dal 20º minuto in poi. Prima del gol di Green, i Franconiani hanno sprecato diverse occasioni da gol a causa dei riflessi eccellenti del portiere del FCK Julian Krahl. Nel bel mezzo di una fase di pressione dei Palatinati, Futkeu ha aumentato il vantaggio a 2:0 (38'). I Diavoli Rossi hanno risposto con un gol su calcio da fermo poco prima della fine del primo tempo.

Dopo la ripresa, Kaiserslautern è stata la squadra migliore. L'allenatore del FCK Markus Anfang ha effettuato cambi offensivi, mandando in campo Ragnar Ache, che ha festeggiato il suo ritorno dopo settimane di inattività e ha segnato il gol del pareggio contro la sua ex squadra.

