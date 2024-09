Lauterbach si rifiuta di pagare una multa per aver saltato le visite mediche.

Il capo dell'Associazione Nazionale dei Medici di Assistenza Sanitaria Obbligatoria (KBV), Andreas Gassen, ha suggerito di imporre una multa alle compagnie assicurative a causa del carico finanziario che molte cliniche mediche stanno vivendo. "È più che frustrante quando i pazienti prenotano appuntamenti in cliniche e poi non si presentano - le cliniche non possono rischedulare questi appuntamenti", ha dichiarato Gassen a Bild.

Gassen ha proposto un approccio praticabile: l'imposizione di una multa alle compagnie assicurative se i loro assicurati non si presentano agli appuntamenti senza un motivo valido. "Con questa situazione in mente, l'idea di dover prenotare appuntamenti più velocemente e frequentemente è semplicemente ridicola", ha commentato Gassen.

Secondo Bild, alcune cliniche mediche hanno iniziato a addebitare ai pazienti una tassa di 40 euro per le assenze ingiustificate, e in determinate situazioni, fino a 100 euro per più assenze.

La proposta di Gassen di multe per le compagnie assicurative potrebbe potenzialmente ridurre il numero di assenze, alleviando la pressione finanziaria sulle cliniche mediche. Se l'implementazione della multa avrà successo, potrebbe incentivare i pazienti assicurati a partecipare ai loro appuntamenti prenotati.

