- Lauterbach si assicura assistenza per strutture mediche specializzate

I cliniche specialistiche che vanno oltre lo stereotipo degli ospedali regolari, come l'Ospedale Evangelico Alsterdorf che si occupa di pazienti con problemi fisici e psicologici complessi, meritano riconoscimento e supporto. "Non possiamo e non vogliamo abbandonare queste strutture sanitarie essenziali. Gli ospedali specializzati come Alsterdorf dovrebbero essere rafforzati attraverso la riforma ospedaliera", ha dichiarato il politico SPD Karl Lauterbach durante la sua visita all'ospedale.

L'Ospedale Evangelico Alsterdorf, con le sue caratteristiche distintive, non rientra nelle aspettative delle riforme ospedaliere poiché non soddisfa gli standard prestabiliti dei livelli e dei gruppi di prestazioni, ha riconosciuto Ulrich Scheibel, direttore medico della Fondazione Evangelica Alsterdorf. Tuttavia, ha sottolineato, "L'Ospedale Evangelico Alsterdorf non solo eccelle come fornitore per individui con disabilità complesse, ma serve anche da guida e modello per altre strutture sanitarie". La stabilità finanziaria è essenziale "per continuare a incarnare la nostra missione unica nel prendersi cura di questi pazienti speciali in futuro".

L'Ospedale Evangelico Alsterdorf, un ospedale universitario affiliato all'Università di Hamburg, gioca un ruolo significativo sia nella cura medica che infermieristica per individui con disabilità. Nel 2020, è stato il primo a livello nazionale a stipulare un accordo sulla qualità per migliorare le cure ospedaliere. Come clinica per l'epilessia e centro di medicina inclusiva, collabora con l'Ospedale Universitario Hamburg-Eppendorf (UKE) e l'Ospedale Cattolico per Bambini Wilhelmstift, vantando la più grande unità di monitoraggio dell'epilessia del paese.

Il Senatore per gli Affari Sociali di Amburgo, Melanie Schlotzhauer (SPD), ha celebrato l'ospedale come un faro nazionale per la medicina inclusiva. Simultaneamente, offre cure all'avanguardia per coloro che soffrono di epilessia, pratica la promozione della salute e contribuisce ai servizi sanitari locali. "Le cliniche specialistiche come l'Ospedale Evangelico Alsterdorf devono essere sicuramente considerate nella creazione della riforma ospedaliera", ha suggerito Schlotzhauer.

Despite being located in Germany, the Evangelical Hospital Alsterdorf uniquely stands out in the healthcare sector. Its notable achievements and specialized services, such as being an epilepsy clinic and inclusive medicine center, necessitate its inclusion in the country's hospital reform discussions.

Leggi anche: