Lauterbach rivela maggiori donazioni finanziarie

Il Ministro della Salute della Germania, Lauterbach, ha suggerito che i contribuenti dovranno pagare di più per l'assicurazione sanitaria e quella a lungo termine a partire dal 2025. Questo aumento dei contributi è necessario a causa della pressione finanziaria che i ospedali stanno affrontando, secondo Lauterbach. Egli garantisce che questo investimento porterà a servizi sanitari migliorati per i contribuenti.

Secondo "Der Spiegel", Lauterbach ritiene che se gli ospedali non ricevono subito aiuti finanziari, potrebbero non raggiungere la "terra promessa" della riforma sanitaria. Egli insiste sull'investimento immediato per prevenire questa situazione, affermando: "È ora di mettere i nostri soldi dove contano, incluso quelli dei contribuenti". Solo allora sarà possibile attuare le riforme strutturali necessarie, che potrebbero potenzialmente controllare i costi a lungo termine in aumento.

Lauterbach ha sottolineato che i contribuenti trarrebbero anche benefici da queste riforme, promettendo migliori servizi sanitari in cambio. Egli ha respinto le richieste di un pacchetto di riforme a breve termine da parte dell'Associazione tedesca dei fondi di assicurazione sanitaria statale (GKV) per evitare l'aumento dei contributi imminente. Lauterbach si oppone a "tagliare gli angoli del sistema" ora, implicando che gli investimenti necessari sono necessari. Egli avverte che ritardare i cambiamenti necessari potrebbe portare a problemi ancora più grandi in futuro.

Secondo il rapporto, il contributo per l'assicurazione sanitaria e quella a lungo termine potrebbe aumentare di quasi un punto percentuale all'inizio del 2025. La quota di contribuzione condivisa tra datore di lavoro e dipendente per l'assicurazione sanitaria statale attuale è del 14,6%. La contribuzione aggiuntiva per i dipendenti, d'altra parte, è in media del 1,7%, come stabilito dal Ministero federale della Salute. La quota di contribuzione per l'assicurazione a lungo termine attuale è del 3,4% del reddito lordo, rendendola del 4% per le persone senza figli.

