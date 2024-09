Lauterbach prevede una "stagione di trasformazioni" nel settore sanitario

Nei prossimi mesi, diverse leggi sulla salute sono destinate a concludersi, iniziando con il controverso riordino degli ospedali. Diversi partiti hanno espresso preoccupazioni riguardo all'impatto su coloro che hanno l'assicurazione sanitaria obbligatoria.

Il ministro federale della Salute tedesco, Karl Lauterbach, ha sostenuto importanti cambiamenti nell'assistenza ai pazienti negli ospedali e nelle pratiche. Lauterbach ha dichiarato: "Ci troviamo di fronte a un autunno di riforme nella politica sanitaria", durante un dibattito sul bilancio nel Bundestag in qualità di politico SPD. La Germania ha un tasso di mortalità più alto rispetto ad altri paesi europei occidentali e notevoli disuguaglianze nella speranza di vita tra ricchi e poveri. Questi problemi devono essere affrontati.

"Questi problemi possono essere affrontati solo attraverso riforme strutturali sostanziali, non attraverso piccole modifiche o promesse vuote", ha spiegato Lauterbach. Alcune delle decisioni chiave prese in considerazione includono il dibattuto riordino degli ospedali, il miglioramento delle condizioni per i medici generici e la stabilizzazione del finanziamento delle cure. Lauterbach ha riconosciuto che i tassi di contribuzione sono sotto pressione, ma ha sostenuto che i cittadini non dovrebbero essere gravati attraverso tagli alle prestazioni, poiché la politica ha fallito nell'implementare le riforme.

CDU e AfD criticano le tasse aggiuntive di contribuzione

Le proposte di Lauterbach hanno ricevuto critiche dai partiti dell'opposizione. Il rappresentante della salute dell'Unione, Tino Sorge, ha accusato Lauterbach di negare la realtà, avvertendo che la riforma degli ospedali "non funzionerà costringendola". Considerando la pressione finanziaria su coloro che hanno l'assicurazione sanitaria obbligatoria, Sorge ha chiesto: "Quante volte ancora intende aumentare le contribuzioni?". Il deputato AfD Wolfgang Wiehle ha criticato l'aumento delle contribuzioni dell'assicurazione sanitaria a causa delle spese eccessive per le spese inutili.

Lauterbach ha sottolineato: "La coalizione del semaforo sta lavorando nella politica sanitaria". Ha anche incoraggiato l'opposizione a superare le loro lamentele e unirsi alla conversazione invece di ritirarsi nei cliché. La specialista di bilancio dei Verdi, Paula Piechotta, ha posto la domanda: "È giusto gravare gli assicurati con i costi invece dei contribuenti nella riforma degli ospedali?".

Il portavoce di bilancio dell'FDP, Karsten Klein, ha criticato, concentrandosi sui Länder, che coloro che sostengono aumenti della spesa del sistema ospedaliero dovrebbero sostenere pubblicamente tassi di contribuzione più elevati. L'esperta di salute dell'SPD, Heike Baehrens, ha dichiarato: "La capacità di pagare dei contribuenti dovrebbe avere un limite". Lauterbach ha già accennato a possibili aumenti delle contribuzioni entro il 2025.

Lauterbach torna alla plenaria

Dopo il suo discorso, il ministro ha lasciato l'aula plenaria - causando richiami. Dopo la protesta dell'Unione per un appuntamento nella Cancelleria, l'attuale presidente Wolfgang Kubicki ha riconosciuto il malcontento. Ha quindi richiesto che il governo assicurasse il ritorno di Lauterbach, che è stato assicurato. Lauterbach è poi tornato al suo posto sul banco del governo.

Il seguente è stato aggiunto al dibattito in corso: Lauterbach ha difeso le sue proposte, dichiarando: "Non ci tiriamo indietro dai decisioni difficili, compresi possibili aumenti delle contribuzioni, per affrontare meglio i problemi sanitari".

In risposta alle critiche sull'aumento delle contribuzioni, Lauterbach ha sostenuto: "La coalizione del semaforo è impegnata nella giustizia del finanziamento sanitario e esplorerà tutte le opzioni per migliorare sostenibilmente il nostro sistema sanitario".

Leggi anche: