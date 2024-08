- Lauterbach in ospedale: non lascerà che la casa affondi

Il Ministro federale della Salute Karl Lauterbach ha difeso la sua controversa riforma ospedaliera nonostante le preoccupazioni e ha promesso il sostegno alla clinica Werner Forßmann di Eberswalde durante la sua visita. La clinica specializzata è perfettamente adatta alla riforma, ha detto il politico SPD a Eberswalde. Tuttavia, è importante che la clinica, che attualmente sta registrando un deficit, possa anche sopravvivere fino alla riforma. "Non lasceremo affondare questa casa", ha detto Lauterbach. In una fase di transizione, gli ospedali riceveranno fondi. "Per questo, il tasso di contribuzione delle compagnie assicurative potrebbe dover aumentare nuovamente."

La clinica Werner Forßmann di Eberswalde ha un'enorme importanza per l'approvvigionamento della regione, soprattutto nei settori del trattamento dei tumori, degli incidenti e degli ictus, secondo Lauterbach. La clinica con circa 450 posti letto tratta pazienti dai distretti di Barnim e Uckermark, nonché da parti del distretto di Märkisch-Oderland, secondo le sue stesse dichiarazioni.

La clinica fa un buon lavoro, ma riceve troppo pochi casi perché questi vengono ancora effettuati negli ospedali vicini, ha detto Lauterbach. I trattamenti altamente specializzati potrebbero essere effettuati meglio nelle cliniche specializzate. In futuro, saranno aperte piccole cliniche per le cure ambulatoriali.

"Chiunque blocchi o ritardi la riforma corre il rischio che gli ospedali falliscano", ha detto Lauterbach. Prima viene implementata la riforma, più ospedali possono sopravvivere.

I piani legislativi mirano a ridurre la pressione finanziaria e a stabilire standard di qualità uniformi. A tal fine, la remunerazione verrà modificata in tariffe piatte per i casi di trattamento. In futuro, le cliniche riceveranno il 60% della remunerazione già per il mantenimento di determinate offerte. Il finanziamento da parte delle compagnie assicurative si baserà su "gruppi di prestazioni" più precisamente definiti che stabiliscono anche i requisiti minimi.

"Tuttavia, guardo i piani di riforma con grande preoccupazione", ha detto Michael Jacob, CEO dell'associazione degli ospedali statali, in contrasto. "Sappiamo da anni che il cambiamento è inevitabile, ora ci siamo proprio in mezzo", aveva annunciato l'ospedale di Eberswalde prima della visita del ministro.

Secondo il Ministero della Salute, ci sono 54 ospedali in 66 luoghi in Brandeburgo. Nel 1990 ce n'erano 73.

