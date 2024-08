- Lauterbach in ospedale: non lascerà che la casa affondi

Molti dirigenti di cliniche guardano con ansia al futuro. La situazione economica degli ospedali è critica. Anche la clinica Werner Forssmann di Eberswalde sta lavorando per tornare in attivo. "Sappiamo da anni che il cambiamento è inevitabile, ora siamo proprio nel mezzo di esso," ha annunciato l'ospedale. La direzione ha discusso delle esigenze finanziarie e delle prospettive future con il Ministro della Salute federale Karl Lauterbach** (SPD).

"Che questa casa non affondi"

Il politico SPD ha difeso la sua controversa riforma ospedaliera contro le preoccupazioni e ha promesso il sostegno alla clinica durante la sua visita. La clinica specializzata è su misura per la riforma, ha detto Lauterbach. Tuttavia, è importante che la clinica, che sta incassando un deficit, possa anche sopravvivere fino alla riforma. "Non lasceremo affondare questa casa," ha detto Lauterbach. In una fase di transizione, verranno forniti fondi agli ospedali. "Per questo, il tasso di contribuzione delle compagnie assicurative potrebbe dover aumentare nuovamente."

La clinica Werner Forssmann di Eberswalde ha un'enorme importanza per l'approvvigionamento della regione, soprattutto nei settori di cura dei tumori e degli incidenti e ictus, ha detto Lauterbach. La clinica con circa 450 letti tratta pazienti dai distretti di Barnim e Uckermark, nonché parti del distretto di Märkisch-Oderland.

L'ospedale deve attingere alle riserve

Tuttavia, la situazione finanziaria è tesa: "Un risultato complessivo in pareggio è stato possibile solo lo scorso anno attivando le riserve del bilancio," ha annunciato la GLG Werner Forssmann Clinic. Si trova in un processo di consolidamento.

La clinica fa un ottimo lavoro ma riceve troppo pochi casi perché vengono ancora effettuati nei vicini ospedali, ha detto Lauterbach. I trattamenti altamente specializzati potrebbero essere meglio effettuati in cliniche specializzate. In futuro, verranno aperte piccole cliniche per le cure ambulatoriali, secondo il ministro.

Lauterbach fa appello: non bloccate la riforma

"Chiunque blocchi o ritardi la riforma corre il rischio che gli ospedali falliscano," ha argomentato Lauterbach. Più rapidamente viene implementata la riforma, più ospedali possono sopravvivere. Lauterbach ha visitato la clinica insieme al Segretario di Stato nel Ministero della Salute, Antje Töpfer (Verdi).

La riforma mira a ridurre la pressione finanziaria e ancorare regole di qualità uniformi. A tal fine, la remunerazione per i casi di trattamento verrà cambiata in tariffe piatte. In futuro, le cliniche riceveranno il 60% della remunerazione già per mantenere determinate offerte. La base per il finanziamento da parte delle compagnie assicurative sarà più precisamente definita "gruppi di prestazioni" che stabiliscono anche i requisiti minimi.

Tuttavia, c'è anche la paura che possano sorgere lacune nell'offerta in futuro, ad esempio nelle aree rurali, e i pazienti debbano percorrere lunghe distanze.

Associazione ospedaliera: "Procedura standard" non sensata

"Guardo ai piani di riforma con grande preoccupazione," ha detto il direttore generale dell'associazione ospedaliera statale, Michael Jacob. Non siamo contro una riforma. Tuttavia, considera i piani attuali non adatti al paesaggio clinico delle regioni rurali. Ha chiamato più spazio di manovra per gli stati e non un corsetto rigido. "Ciò che vale per l'Uckermark non deve necessariamente valere per la Lusazia o la zona densamente popolata di Potsdam," ha detto Jacob. "Procedura standard" non è adatta. Gli stati hanno bisogno di più libertà per consentire alle cliniche, ad esempio, di offrire più servizi ambulatoriali.

Politico CDU: la visita dell'ospedale non dovrebbe diventare un viaggio a lunga distanza

"Spero sinceramente che il Ministro della Salute, attraverso la sua visita a Eberswalde, si renda conto che la riforma non riuscirà solo con una prospettiva di città. Una visita in ospedale non dovrebbe diventare un viaggio a lunga distanza," ha detto Michael Schierack, portavoce della politica sanitaria della frazione parlamentare della CDU. "Per noi, la distanza è un fattore di qualità importante che non viene sufficientemente considerato nei piani attuali."

Secondo il Ministero della Salute, ci sono 54 ospedali in 66 luoghi in Brandeburgo. Nel 1990 ce n'erano 73.

