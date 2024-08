Lauterbach difende contro l'attacco di Kubicki

Dopo aver esaminato i protocolli dell'Istituto Robert Koch (RKI), il deputato del FDP Kubicki accusa il Ministero federale della Salute di aver fatto pressione sull'Istituto durante la pandemia di COVID-19. Il Ministro della Salute Lauterbach non lascia cadere le accuse. Anche il virologo Streeck si esprime in merito.

Il Ministero federale della Salute (BMG) non commenta le richieste del deputato del FDP Wolfgang Kubicki per "conseguenze personali" per il Ministro della Salute Karl Lauterbach in relazione alla pubblicazione dei cosiddetti "Corona-Files" dell'Istituto Robert Koch (RKI). "Il BMG non commenta le dichiarazioni di Mr. Kubicki," ha dichiarato su richiesta.

Il ministero ha inoltre citato Lauterbach in generale "sull'argomento delle basi decisionali e dell'autorità decisionale" con le parole: "Non c'è nulla da nascondere nei protocolli dell'Istituto Robert Koch. Pertanto, ho ordinato la pubblicazione dei protocolli. L'Istituto Robert Koch ha dato raccomandazioni durante la pandemia. Tuttavia, la responsabilità politica spetta al ministero. Nonostante la strategia generale cauta, più di 50.000 persone sono ancora morte per COVID-19 in Germania nel 2022. Pertanto, le misure erano più che giustificate."

Dopo la pubblicazione di documenti non censurati sui incontri del personale di crisi della COVID-19 all'Istituto Robert Koch da parte di un giornalista, il presidente del Bundestag Kubicki ha richiesto conseguenze personali per Lauterbach. Lo accusa di avere un "atteggiamento irresponsabile verso la verità" e si riferisce, tra le altre cose, a una dichiarazione di Lauterbach di marzo, secondo cui l'Istituto Robert Koch aveva lavorato in modo indipendente dalle istruzioni politiche. Tuttavia, secondo Kubicki, i documenti provano l'influenza politica. L'Istituto Robert Koch aveva artificialmente mantenuto alta la pressione pandemica pubblica su richiesta del BMG, ha scritto il politico del FDP.

L'Istituto Robert Koch pubblicherà i protocolli in una data futura

I protocolli del personale di crisi non sono ancora stati pubblicati dall'Istituto Robert Koch. Un gruppo intorno a un giornalista, che conta tra i critici della politica del governo federale per il COVID-19, avrebbe ricevuto i documenti da una fonte dell'istituto, li ha caricati su internet in luglio e li ha presentati anche in una conferenza stampa.

L'Istituto Robert Koch ha dichiarato di non aver "verificato né convalidato i dati". L'istituto intende pubblicare i protocolli in una data futura, secondo le dichiarazioni di Lauterbach. I documenti mostrano cosa il personale di crisi ha discusso nei suoi incontri regolari durante il periodo della COVID-19: numeri attuali di infezione, situazione internazionale, vaccinazioni, test, studi o misure di contenimento.

Kubicki cita parti dei documenti pubblicati su internet, che ritiene provino che è stata esercitata influenza sull'Istituto Robert Koch. Cita un'entry del 9 febbraio 2022, che sotto il punto "Valutazione del rischio attuale" recita: "Il momento della pubblicazione dipende dall'approvazione del BMG, non prima della MPK del 16.02.2022. Un downgrade precedente potrebbe essere interpretato come un segnale di de-escalation, quindi non politicamente desiderato."

Inoltre, cita un'entry del 25 febbraio 2022: "La riduzione del rischio da molto alto ad alto è stata respinta dal BMG" e una del 20 aprile 2022: "Secondo il BMG, il downgrade dovrebbe essere inizialmente ad alto e non moderato per ragioni strategiche."

Il dott. Hendrik Streeck, virologo di Bonn che intende candidarsi per la CDU alle elezioni federali del 2025, ha richiesto in un articolo del Bild che Karl Lauterbach affrontasse estesamente le accuse contro di lui derivanti dai protocolli. Kubicki ha accusato il suo partner di coalizione di aver soppresso i risultati scientifici per raggiungere obiettivi politici. "Un'accusa del genere non può essere lasciata senza risposta se Karl Lauterbach vuole rimanere Ministro della Salute."

Kubicki ha anche richiesto un'indagine parlamentare sulla pandemia di COVID-19. Jens Spahn, predecessore di Lauterbach in carica, ha commentato questo argomento nell'Intervista della settimana dell'ARD. Dobbiamo discutere di ciò che è andato storto e guardare avanti a ciò che possiamo imparare da esso, ha detto il politico della CDU, e ha chiamato per l'istituzione di un'apposita commissione d'inchiesta nel Bundestag. "Al momento, ho l'impressione che alcune persone non vogliano parlare di questo, come se tutto fosse somehow okay, e altri - soprattutto quelli che sono sempre stati critici - vogliono inscenare una specie di tribunale del popolo."

Leggi anche: