Lauterbach avverte di un massiccio aumento delle quote proprie nel settore cura

Molti anziani già hanno ansia riguardo al dover entrare in una casa di riposo poiché i costi a carico del cittadino attualmente variano tra 2600 e 3300 euro al mese, ha detto Lauterbach. È inaccettabile che le persone in età pensionistica debbano preoccuparsi se hanno abbastanza soldi per le cure.

"Questo è indegno", ha detto il politico SPD. Tuttavia, non è possibile mantenere il livello attuale di cure senza aumentare il finanziamento, ha avvertito Lauterbach. Dopo la pausa estiva, presenterà una proposta in merito.

Il politico SPD ha anche menzionato: "Si aggiunge: altri 300 euro al mese per i residenti delle case di riposo per alleviare il loro carico finanziario". È fondamentale affrontare le crescenti preoccupazioni sulla sostenibilità delle cure a lungo termine per gli anziani.

