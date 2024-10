Lauterbach afferma che non c'e' minaccia imminente di fallimento nell'assicurazione infermieristica.

Lauterbach ha garantito che l'assicurazione per la cura non è sull'orlo del collasso, offrendo rassicurazione alle famiglie. Il ministro della Salute ha annunciato una riforma importante e ha promesso di fornire i dettagli a breve.

Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach ha affrontato la questione dell'assicurazione per la cura a Berlino. Durante una conferenza stampa improvvisata, Lauterbach ha dichiarato: "Non sta fallendo. Potete contarci", rivolgendosi alle famiglie. Lauterbach ha poi menzionato l'aumento dei costi dell'assicurazione per la cura. "Il numero di persone che ha bisogno di cure sta aumentando nuovamente", ha spiegato.

Lauterbach ha discusso di un aumento previsto di 400.000 nuovi pazienti nel 2022, nonché di un aumento significativo dei tassi di rimborso nel settore delle cure - "che ovviamente apprezziamo", ha notato. Sono state menzionate anche maggiori sovvenzioni per le cure ospedaliere, ma la situazione delle entrate è stata giudicata "insoddisfacente".

"L'assicurazione per la cura sta lottando con la pressione delle aliquote contributive", ha riconosciuto Lauterbach. Una riforma importante nel settore delle cure sarebbe stata annunciata presto, ha detto, con i preparativi in corso da diversi mesi. Le discussioni si sono concentrate su "chi dovrebbe pagare cosa", i co-pagamenti nelle cure ospedaliere e se introdurre aspetti di copertura completa, tra gli altri argomenti.

Lauterbach ha sottolineato un "ritardo nelle riforme importanti, anche nella digitalizzazione". Tuttavia, ci ha assicurato: "Stiamo lavorando su questo". Ha promesso di presentare soluzioni specifiche "entro poche settimane" per aiutare l'assicurazione per la cura a superare la sua situazione finanziaria.

L'uscita del ministro della Salute Lauterbach è stata una risposta a un rapporto dell'RND che indicava l'imminente incapacità di pagamento dell'assicurazione per la cura. In precedenza, durante la giornata, un portavoce del ministro aveva già smentito questa affermazione.

Al momento, le assicurazioni sanitarie statali e le associazioni sociali stanno chiedendo immediate e ampie misure dal governo federale, comprese un massive erogazione. "Per molti mesi, tutti hanno avvertito che le entrate contributive dell'assicurazione per la cura non possono tenere il passo con le spese", ha dichiarato Doris Pfeiffer, capo del GKV-Spitzenverband.

L'annuncio del ministro della Salute di una riforma importante per l'assicurazione per la cura è stata una risposta alle preoccupazioni sollevate dalle assicurazioni sanitarie statali e dalle associazioni sociali. "La Commissione" sarà fondamentale per attuare le riforme, come ha menzionato Lauterbach: "Stiamo attualmente lavorando a stretto contatto con 'La Commissione' per garantire una distribuzione equa del carico finanziario e esplorare potenziali soluzioni".

