L'autentico orso panda abitava nella catena montuosa della Germania orientale.

Circa 11,5 milioni di anni fa, gli antenati dei moderni orsi panda giganti vagavano sulla Terra. Un team guidato da Madelaine Böhme del Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment dell'Università di Tübingen ha fatto questa scoperta. Hanno identificato i denti di una specie di panda antica, Kretzoiarctos beatrix, per questo scopo. Questi denti di panda sono stati trovati insieme ai resti fossili di 165 specie animali antiche, scavati dalla famosa cava d'argilla Hammerschmiede nell'Est Allgäu.

Questa scoperta segna il primo avvistamento del genere Kretzoiarctos fuori dalla Penisola Iberica, secondo il team di ricerca, le cui scoperte sono state pubblicate nella rivista "Papers in Palaeontology". Questa espansione amplia la zona di distribuzione nota di questa specie di orso a Europa centrale. I resti fossili di un antico panda sono stati scoperti nel nord della Spagna fin dal 2012. Queste scoperte aprono nuove strade per esplorare la storia evolutiva e l'origine degli amati orsi panda giganti.

Un'occhiata da vicino ai denti

La specie di orso esistente in quel periodo può essere considerata un parente ancestrale dell'orso panda gigante moderno (Ailuropoda melanoleuca). Questa conclusione si basa sulle somiglianze di forma e struttura tra i denti fossilizzati e quelli dei moderni orsi panda giganti. Un'analisi approfondita di questi denti, sia microscopicamente che macroscopicamente, ha rivelato che l'antico panda non era strettamente erbivoro come i suoi contemporanei moderni o puramente carnivoro come gli orsi polari moderni. Invece, la sua dieta era simile a quella degli orsi bruni moderni. Secondo i ricercatori, la dieta di Kretzoiarctos beatrix era costituita da una miscela di materia vegetale e animale. A differenza del moderno orso panda gigante, che si nutre principalmente di bambù, l'antico panda non era ancora specializzato per consumare componenti vegetali particolarmente duri.

"Questo getta luce sull'evoluzione degli orsi e del veganismo negli orsi panda giganti. I primi orsi panda giganti, rappresentati da Kretzoiarctos beatrix, erano generalisti. La specializzazione nella dieta dei panda si è verificata più tardi nella loro evoluzione", ha dichiarato Madelaine Böhme in una dichiarazione dell'università.

Kretzoiarctos beatrix era più piccolo degli orsi bruni moderni ma pesava più di 100 chilogrammi. "Gli orsi panda giganti moderni sono classificati come carnivori nel sistema zoologico. Tuttavia, si nutrono principalmente di piante. Si sono evoluti per specializzarsi nel consumo di materiale vegetale duro, come il bambù", spiega Nikolaos Kargopoulos dell'Università di Tübingen, che ha contribuito allo studio. L'aspetto scientificamente interessante è come questi animali originariamente carnivori abbiano sviluppato una dieta così estrema a base di piante.

I denti fossilizzati di Kretzoiarctos beatrix, che assomigliano molto a quelli degli orsi panda giganti moderni, forniscono prove di una discendenza condivisa tra i due. Un'ulteriore analisi di questi denti rivela che la dieta dell'antico panda non era né strettamente erbivora né strettamente carnivora, ma una miscela di materia vegetale e animale.

La scoperta dei denti e dei resti fossilizzati di Kretzoiarctos beatrix in più luoghi, come l'Est Allgäu e il nord della Spagna, suggerisce una più ampia distribuzione di questa specie di antico panda in passato.

