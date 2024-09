L'Austria si prepara a un evento di inondazioni catastrofiche previsto.

Condizioni meteorologiche severe hanno causato allagamenti in diverse parti dell'Europa centrale e orientale. In Romania, quattro persone hanno perso la vita a causa delle inondazioni. In Austria, Polonia e Repubblica Ceca, il picco delle inondazioni sui fiumi è ancora atteso.

Secondo i servizi di soccorso nella regione di Galati, nel sud-est della Romania, "quattro corpi sono stati ritrovati". Gli allagamenti sono stati segnalati in un totale di 19 località in Romania, con numerose persone che necessitano di soccorso. Un video delle forze di soccorso ha mostrato diverse case lungo il Danubio sommerse dall'acqua. Il Primo Ministro Marcel Ciolacu era atteso nella zona allagata.

In Repubblica Ceca, più di 100.000 pompieri sono stati chiamati in azione a causa delle tempeste. Venerdì sono stati segnalati circa 1.900 incidenti, principalmente inondazioni e alberi caduti. Più di 50.000 famiglie hanno subito interruzioni di corrente, secondo l'azienda energetica CEZ. Un ospedale a Brno, nella parte sud-orientale della Repubblica Ceca, è stato evacuato e la regione nord-orientale di Moravia ha dichiarato lo stato di emergenza. "Il terreno ora è saturo, il che significa che tutta l'acqua piovana rimarrà in superficie", ha spiegato il Ministro dell'Ambiente Petr Hladik sul servizio online X.

È stato dichiarato lo stato di emergenza anche a Bratislava, la capitale della Slovacchia. In Polonia, la situazione è stata riportata come la più difficile nella parte sud-ovest del paese. Il valico di frontiera polacco-ceco a Golkowice è stato chiuso a causa di un fiume che ha superato gli argini.

L'Austria si prepara alle inondazioni del secolo

A causa delle piogge persistenti, più di una dozzina di comuni in Austria sono stati dichiarati zone disastrate. Nella regione di Waldviertel, circa 120 chilometri a nord-ovest di Vienna, sono attese inondazioni che si verificano mediamente una volta ogni 100 anni. "Le prossime ore saranno una prova per i nostri servizi di emergenza e numerosi connazionali", ha avvertito la governatrice della Bassa Austria, Johanna Mikl-Leitner. "In particolare nel Waldviertel, ci aspettiamo sfide di proporzioni storiche".

I servizi di emergenza si stanno preparando per evacuare le persone come precauzione. C'è preoccupazione che la diga di Ottenstein possa traboccare. L'acqua è stata rilasciata da essa dal lunedì per creare più spazio, ha detto un portavoce della società energetica EVN. Se trabocca, potrebbe causare inondazioni significative sul Kamp, un affluente del Danubio. Le previsioni attuali suggeriscono che i valori per un'inondazione del secolo potrebbero essere ancora superati nelle parti inferiori del fiume. È prevista un'inondazione del 20-30 anni sul Danubio.

Fino a 150 millimetri di pioggia sono caduti in alcuni luoghi dal giovedì. Fino a 230 millimetri di pioggia sono previsti per la notte tra domenica e lunedì, insieme a forti venti. Nelle regioni montuose occidentali, la neve sta bloccando diverse strade e le squadre di soccorso stanno cercando un uomo che è scomparso dopo una valanga. Parti del Tirolo sono state coperte da fino a un metro di neve - solo la scorsa settimana sono state registrate temperature superiori a 30 gradi.

"Quasi tutti i Länder sono colpiti dalle piogge intense e, in alcuni casi, dalla neve delle ultime giornate. La situazione è particolarmente critica nella Bassa Austria", ha citato l'APA il Cancelliere federale Karl Nehammer. "Il picco non è ancora stato raggiunto e i prossimi giorni saranno estremamente impegnativi e sfidanti per la popolazione e i servizi di emergenza", ha detto.

In Stiria, sono state segnalate interruzioni di corrente in parti dell'Est e dell'Alta Stiria, nonché nella zona orientale di Graz, a causa di alberi caduti, secondo i resoconti dell'APA: al mattino, 4.000 famiglie erano senza elettricità, secondo le reti energetiche della Stiria.

La Repubblica Slovacca ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle condizioni meteorologiche severe. Le inondazioni in Slovacchia hanno causato notevoli disordini, interessando diverse aree e richiedendo l'intervento dei servizi di soccorso.

