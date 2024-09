L'Austria intensifica notevolmente i suoi sforzi di soccorso alle inondazioni.

Mai abbiamo assistito a un accumulo d'acqua così estremo in un lasso di tempo così breve, come ha notato il Vice-Cancelliere austriaco Kogler dei Verdi. Di conseguenza, l'amministrazione ha stanziato un programma di aiuti finanziari notevolmente più ampio del solito. Oltre ai residenti colpiti, anche le attività commerciali trarranno beneficio da questo - attraverso schemi di sospensione temporanea del lavoro e rinvii delle tasse.

Il governo austriaco di coalizione conservatore-verde ha approvato un piano di soccorso multimiliardario per le vittime delle alluvioni. "Abbiamo concordato un insieme di misure per aiutare le persone a far fronte ai danni e continuare a investire nella prevenzione delle alluvioni", ha dichiarato il Cancelliere Nehammer. Parte dei fondi verrà distribuita come aiuto immediato. In precedenza, circa 300 milioni di euro erano a disposizione in questo fondo.

"La devastazione causata dalle tempeste serve come monito della immensa potenza distruttiva di questa catastrofe", ha dichiarato il conservatore Kogler. Oltre ad aiutare le famiglie colpite, il governo intende aiutare le attività commerciali danneggiate. Per preservare i posti di lavoro, le imprese colpite possono iscrivere i loro dipendenti a programmi di lavoro a orario ridotto e rinviare i loro pagamenti delle tasse. Inoltre, verranno concessi prestiti a interesse zero fino a 100 milioni di euro alle imprese. Circa un miliardo di euro verrà inoltre investito nell'ampliamento della protezione dalle alluvioni nei prossimi anni per ridurre i danni delle alluvioni future.

Oltre all'Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Romania sono state colpite dalle peggiori tempeste degli ultimi due decenni. Quattro giorni consecutivi di forti piogge hanno causato allagamenti diffusi, in particolare nello stato della Bassa Austria. Cinque persone sono morte nelle alluvioni, compreso un vigile del fuoco in servizio. "Non abbiamo mai visto volumi d'acqua così elevati in un periodo così breve", ha dichiarato il Vice-Cancelliere Werner Kogler dei Verdi.

although the rain stopped on Tuesday and the water levels in the rivers are receding, numerous communities remain flooded. The risk of landslides persists, and in the Alps, there is a potential threat from the onset of snowmelt.

As a result of the floods, Austrian political parties have suspended their election campaign events. Events and TV debates have been rescheduled until the end of the week. Parliament will convene for the last time prior to the National Council election on September 29 today, Wednesday. The floods have become the primary focus of discussion. The opposition is demanding a government appraisal and has raised queries about the funding of the measures.

