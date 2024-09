- L'Austria esprime preoccupazione per le politiche di asilo della Germania, affermando che potrebbero anche essere respinte.

Se ci fosse un aumento dei respingimenti di rifugiati ai confini tedeschi, secondo il Cancelliere Karl Nehammer, l'Austria potrebbe dover attuare politiche simili. Tuttavia, non è fattibile sotto la legge dell'UE respingere i richiedenti asilo senza il processo appropriato, ha sottolineato Nehammer durante un dibattito elettorale su ORF.

Nehammer ha escluso di violare la legge dell'UE, suggerendo che la Germania potrebbe utilizzare solo una clausola di emergenza nei regolamenti dell'UE per intensificare la pressione alle frontiere. Se la Germania crea una situazione caotica attraverso un'interpretazione insolita della legge, l'Austria si opporrà e proteggerà i propri confini, ha assicurato Nehammer. Ha aggiunto: "Invokeremo la clausola di emergenza e respingiamo di conseguenza".

Di recente, la Ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha proposto un modello per accelerare le procedure per i richiedenti asilo già registrati in altri paesi dell'UE. Questa proposta era in discussione tra il governo federale e l'Unione, ma le trattative sono fallite. I cristiano-democratici hanno trovato la proposta insoddisfacente. Il politico della CDU Thorsten Frei ha criticato i piani per non affrontare i respingimenti aggiuntivi, ma piuttosto accelerare i procedimenti in Germania.

La polizia federale sarà più coinvolta nelle espulsioni

Nonostante ciò, il governo ha dei piani. L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) cerca di accelerare la procedura di Dublino dopo le proposte di cambiamento della coalizione a traffico luminoso. Questo processo determina quale paese europeo è responsabile per una procedura di asilo, spesso lo stato europeo iniziale in cui i richiedenti protezione sono arrivati per la prima volta in Europa.

Nel frattempo, la Polizia federale è attesa per esaminare se ci sono strutture di detenzione vuote e, se necessario, richiedere la detenzione dal tribunale competente per prevenire la fuga di individui. "È richiesta un'azione rapida della giustizia statale. Inoltre, le strutture di detenzione degli stati devono essere accessibili in numero sufficiente, preferibilmente lungo i percorsi migratori", si legge nella dichiarazione. "In alternativa, deve essere prevista un'assegnazione e residenza fissa se la detenzione non è un'opzione", si è ulteriormente dichiarato dalle fonti del governo.

Il governo federale mira a dialogare per garantire la cooperazione dei paesi riceventi, che spesso è un ostacolo. I tribunali amministrativi dovrebbero decidere in modo tempestivo su eventuali reclami degli interessati contro il loro trasferimento.

Un cambiamento significativo è il ruolo previsto per la Polizia federale. Inizialmente, le espulsioni erano responsabilità dello stato con il supporto della Polizia federale nell'attuazione. In futuro, la Polizia federale dovrà facilitare le espulsioni alla fine della procedura accelerata pianificata.

"Inoltre, la Germania continuerà a fare affidamento sulla stretta cooperazione con gli stati confinanti, ad esempio attraverso pattugliamenti congiunti e centri di polizia congiunti alle frontiere. Un respingimento immediato alle frontiere oltre la pratica attuale metterebbe gravemente a rischio questa cooperazione", si è ulteriormente dichiarato.

L'attacco di Solingen scatena il dibattito sull'immigrazione in Germania

Faeser ha ordinato controlli temporanei alle frontiere terrestri tedesche il giorno prima dell'incontro per gestire meglio il numero di entrate non autorizzate. I controlli aggiuntivi inizieranno il 16 settembre e dureranno inizialmente sei mesi. Il ministero ha citato la limitazione della migrazione irregolare, la tutela della sicurezza interna dalle minacce del terrorismo islamico e la lotta contro la criminalità transfrontaliera come motivi per i nuovi controlli ordinati.

Il dibattito sull'immigrazione irregolare e le espulsioni si è intensificato a causa di diversi incidenti violenti. A Solingen, un presunto attacco con coltello di ispirazione islamica a una festa cittadina di agosto ha lasciato tre morti e otto feriti. Un 26enne siriano è in custodia per il reato.

Le espulsioni sono attualmente possibili solo in specifici casi: quando qualcuno è soggetto a un divieto di ingresso o non ha richiesto l'asilo. Le espulsioni alle frontiere interne della Germania sono generalmente possibili solo dove ci sono controlli diretti alle frontiere.

