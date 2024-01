L'Australian Open criticato per aver fermato la protesta di Peng Shuai

I manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta "Where Is Peng Shuai" durante la partita tra la cinese Wang Qiang e l'americana Madison Keys e uno dei manifestanti indossava anche una maglietta con lo stesso slogan a sostegno di Peng.

Gli addetti alla sicurezza degli Australian Open venerdì hanno messo fine alla protesta, secondo quanto riferito da Max Mok, che era una delle tre persone coinvolte nella manifestazione.

Mok ha raccontato alla CNN che le guardie di sicurezza hanno inizialmente confiscato lo striscione, citando il divieto del torneo di utilizzare materiale politico. Le guardie hanno detto ai manifestanti che potevano rimanere se avessero coperto le loro magliette, ma non avrebbero restituito lo striscione.

La CNN ha appreso che la confisca è avvenuta lontano dal campo dove Wang e Keys stavano giocando, e alla fine il trio ha lasciato la sede del torneo di Melbourne Park con lo striscione, ha detto Mok.

"Lo trovo davvero molto vile. Questa non è una dichiarazione politica, è una dichiarazione sui diritti umani", ha detto la campionessa di tennis in pensione Martina Navratilova su Tennis Channel, in risposta agli organizzatori che hanno messo fine alla protesta.

Anche il tennista Nicolas Mahut ha accusato gli organizzatori di essersi piegati alle pressioni esterne.

"Cosa sta succedendo?", ha twittato. "Che mancanza di coraggio! E se non aveste avuto gli sponsor cinesi?".

Uno dei tre "partner associati" dell'Australian Open è l'azienda di liquori Luzhou Laojiao, che secondo gli organizzatori è stato il più grande accordo di sponsorizzazione cinese nella storia del torneo quando l'accordo di sponsorizzazione è stato annunciato nel 2018.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Luzhou Laojiao nella famiglia dei partner degli Australian Open, un evento significativo nella storia della nostra organizzazione", ha dichiarato Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer di Tennis Australia.

"Non abbiamo nascosto che la Cina e la regione sono una priorità importante per gli Australian Open e che prendiamo sul serio il nostro ruolo di Grande Slam dell'Asia-Pacifico".

Tennis Australia non ha ancora risposto alla richiesta di commento della CNN in merito alla gestione della protesta.

L'affiliato CNN Channel 7 ha riportato una risposta dell'organizzatore del torneo sabato che recitava: "In base alle nostre condizioni di ingresso per i biglietti non sono consentiti abiti, striscioni o cartelli commerciali o politici".

E ha aggiunto: "La sicurezza di Peng Shuai è la nostra principale preoccupazione. Continuiamo a lavorare con la WTA e la comunità tennistica mondiale per cercare di fare maggiore chiarezza sulla sua situazione e faremo tutto il possibile per garantire il suo benessere."

Lo scorso novembre si temeva che Peng fosse tenuta in isolamento dal governo cinese dopo aver accusato il vicepremier in pensione Zhang Gaoli di averla costretta ad avere rapporti sessuali durante una relazione saltuaria durata anni.

In seguito Peng ha negato di aver denunciato la violenza sessuale. La Women's Tennis Association ha continuato a chiedere un'indagine approfondita e trasparente sulle accuse di Peng e ha sospeso tutti i tornei in Cina per la sua sicurezza.

Fonte: edition.cnn.com