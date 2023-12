L'Australian Open allenta la regola contro la maglietta di protesta di Peng Shuai, dice Craig Tiley all'AFP

I suoi commenti giungono alcuni giorni dopo che le guardie di sicurezza hanno chiuso una piccola protesta a sostegno della tennista cinese, in cui i manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta "Dov'è Peng Shuai?" e indossato magliette con lo slogan.

Venerdì le guardie hanno inizialmente confiscato lo striscione, che poi hanno restituito, e hanno detto ai manifestanti che potevano rimanere se coprivano le loro magliette.

Tiley ha dichiarato all'AFP che le persone sarebbero state autorizzate a indossare le magliette "a patto che non venissero come una folla per disturbare, ma fossero pacifici".

Ha aggiunto che alcune persone sono venute con uno striscione e due grandi pali, che non saranno comunque ammessi.

"Se venite a vedere il tennis va bene, ma non possiamo permettere a nessuno di causare disordini alla fine della giornata", ha detto all'AFP.

La CNN ha contattato Tennis Australia per un commento, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Le parole di Tennis Australia hanno smesso di avere un significato".

Max Mok, una delle tre persone coinvolte nella protesta, ha dichiarato martedì alla CNN che lui e un altro manifestante hanno ordinato 1.000 magliette "Where is Peng Shuai?". che intendono distribuire gratuitamente durante il torneo di sabato.

"Le parole di Tennis Australia hanno smesso di avere un significato tre giorni fa, ma noi le manterremo oneste, manterremo la loro promessa", ha detto Mox alla CNN.

Sabato, l'affiliato CNN Channel 7 ha riportato una risposta dell'organizzatore del torneo, che recitava: "In base alle condizioni di ingresso dei nostri biglietti, non sono ammessi abiti, striscioni o cartelli commerciali o politici".

E ha aggiunto: "La sicurezza di Peng Shuai è la nostra principale preoccupazione. Continuiamo a lavorare con la WTA e con la comunità tennistica mondiale per cercare di fare maggiore chiarezza sulla sua situazione e faremo tutto il possibile per garantire il suo benessere".

Fonte: edition.cnn.com