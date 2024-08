- L'Australia vive in inverno ondate di caldo senza precedenti, che segnano nuovi record di temperatura

In alcune zone dell'Australia si stanno infrangendo i record di calore, cosa alquanto insolita considerando che è l'inverno, stagione fredda in quella parte del mondo. Nella zona turistica di Kimberley, nell'ovest, il servizio meteorologico Weatherzone ha registrato una temperatura di 41,5 gradi Celsius a Yampi Sound durante il pomeriggio (ora locale). Si tratta del valore più alto mai registrato in questa stagione.

Il precedente record invernale in Australia, stabilito nel 2020, era di 41,2 gradi. variousi luoghi della Western Australia hanno registrato temperature superiori ai 40 gradi, senza alcuna prospettiva di sollievo in vista.

Temperatura elevate sono state registrate anche in altre regioni del paese, come il Territorio del Nord confinante. La stazione Bradhsaw potrebbe presto confermare un nuovo record di 40 gradi. Secondo ABC News, si prevedono temperature ben oltre la media stagionale nella famosa città dell'Outback di Alice Springs, con temperature che potrebbero raggiungere i 37 gradi entro la fine della settimana.

Una ondata di calore si prevede si sposterà verso est nel paese questa settimana, con la possibilità di infrangere nuovi record invernali nel Nuovo Galles del Sud, dove si trova Sydney, e nel Queensland. A Roma, a circa 500 chilometri a ovest di Brisbane, le temperature erano già 11 gradi superiori alla media di agosto all'inizio della settimana. L'Australia, nota per la sua vulnerabilità ai cambiamenti climatici, è spesso colpita da condizioni meteorologiche estreme.

L'ondata di calore insolita in Australia sta colpendo anche il Territorio del Nord, con la stazione Bradhsaw che potrebbe presto confermare un nuovo record di 40 gradi. Nonostante sia l'inverno, il clima in Australia sta registrando temperature mai viste prima, con temperature in alcune zone previste superiori alla media stagionale.

Leggi anche: