L'Australia vive il picco invernale con un calore di 41,5 gradi

41,5 gradi Celsius è una temperatura a cui alcune regioni del mondo potrebbero dover acclimatarsi in futuro, ma non durante l'inverno. Questa temperatura viene attualmente registrata in modo eccessivo, in modo insolito, durante l'inverno australiano. Potrebbero esserci temperature ancora più elevate all'orizzonte.

Determinate aree dell'Australia stanno battendo i record di calore - sorprendentemente, è inverno laggiù. Nella regione del Kimberley, una meta turistica nell'Australia occidentale, la stazione meteorologica di Yampi Sound ha registrato un inedito 41,5 gradi Celsius, secondo Weatherzone. Questo valore è il più alto mai registrato durante questa stagione.

Il precedente record di inverno in Australia, del 2020, era di 41,2 gradi. Altri luoghi nell'Australia occidentale hanno registrato temperature superiori a 40 gradi e non ci sono segni di raffreddamento nei prossimi giorni.

Temperature insolite stanno colpendo anche altre parti del paese, come il Territorio del Nord confinante, dove potrebbe essere confermato un nuovo record di 40 gradi alla stazione di Bradhsaw più tardi oggi. Questo record nazionale segue un record nel Sud Australia sabato, quando sono stati registrati 39,4 gradi nella città di Oodnadatta, ben 3 gradi sopra il precedente record invernale dello stato.

Anche la famosa città dell'Outback di Alice Springs dovrebbe raggiungere temperature invernali insolite di 37 gradi entro la fine della settimana, secondo ABC. Il precedente record era di 35,2 gradi Celsius, registrato nel 2009.

Un'ondata di calore è prevista per attraversare l'entroterra e dirigersi verso la costa orientale più tardi questa settimana, poiché non ci sono fronti freddi dall'Oceano Meridionale che raggiungono l'Australia. Ciò potrebbe potenzialmente infrangere i record invernali negli stati del Nuovo Galles del Sud, con la capitale Sydney, e del Queensland. Nella città di Roma, circa 500 chilometri a ovest di Brisbane, le temperature erano già 11 gradi sopra la media di agosto all'inizio della settimana. L'Australia è particolarmente suscettibile ai cambiamenti climatici e incontra spesso tempo estremo.

