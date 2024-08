L'Australia sopporta il rigore del freddo invernale.

Ondate di Calore Senza Precedenti in Australia: Ampie zone del continente stanno sperimentando temperature roventi ben oltre i livelli estivi da giorni, anche nel cuore dell'inverno nell'emisfero australe.

Sulla soglia della primavera in Australia, secondo le autorità meteorologiche di Melbourne, il mercurio si rifiuta di scendere sotto livelli insoliti. L'anomalia meteorologica è prevista persistere almeno fino al fine settimana, come riportato dal Bureau of Meteorology (BOM) australiano. La popolazione è invitata a prepararsi per "calore anomalo e temperature insolite", come dichiarato dal portavoce del BOM Pieter Claassen.

Non solo aree tropicali isolate nel nord-ovest e nel nord dell'Australia stanno vivendo questa ondata di calore, ma anche lo stato densamente popolato del Queensland sta vivendo giorni apparentemente interminabili di caldo insolito. Ad esempio, durante l'ultima settimana di agosto a Brisbane, il termometro è salito oltre i 30 gradi Celsius. Tipicamente, i mesi da maggio a settembre segnano il periodo più fresco nell'emisfero australe.

La stazione meteorologica di Yampi Sound sulla costa nord-ovest ha addirittura registrato temperature superiori a 40 gradi Celsius. In modo sorprendente, la temperatura invernale più alta mai registrata in Australia è stata misurata di recente a 41,6 gradi Celsius all'ombra, sotto il sole cocente.

"I valori registrati alla stazione di Yampi Sound sono straordinari e stiamo assistendo a valori molto elevati in altre stazioni in tutta l'Australia", conferma il meteorologo di ntv Karim Belbachir. A Brisbane, sulla costa orientale dell'Australia, la temperatura massima media di agosto si attesta solitamente su un mite 21,7 gradi.

"In alcune regioni del sud, del centro e dell'ovest del Queensland potremmo assistere ai giorni più caldi di agosto dal 2009", ha detto il meteorologo del BOM Claassen, che ha anche suggerito la possibilità di record di temperatura in alcune aree. Questa situazione si rispecchia nel Territorio del Nord.

L'ampiezza di questa ondata di calore estiva è chiaramente visibile nelle carte meteorologiche. Quest'anno, il caldo insolito si è esteso fino alle regioni meridionali, includendo diverse stazioni meteorologiche nell'outback fino a Oodnadatta o Andamooka, che hanno registrato "record invernali" senza precedenti. In queste aree scarsamente piovose, le temperature sono salite oltre i 35 gradi Celsius, mentre si prevederebbero temperature più fresche in questo periodo dell'anno.

L'ondata di calore rovente ha anche raggiunto la tranquilla città di Birdsville, nel cuore del paese, disturbando la vita quotidiana. "Molti residenti cercano rifugio negli ambienti climatizzati", afferma la stazione televisiva australiana ABC, citando un residente che accompagna i turisti nell'outback. "Non ci aspetteremmo questo tipo di clima qui fino a metà settembre".

La stazione meteorologica locale di Birdsville ha confermato questo con una lettura di 38,4 gradi Celsius, il giorno di agosto più caldo mai registrato, lo scorso domenica. "Le temperature sono più simili a quelle registrate durante l'estate australiana", ha dichiarato l'ufficio meteorologico di Melbourne. Nonostante un rapido calo delle temperature durante la notte, il fenomeno non è ancora stato ufficialmente classificato come ondata di calore.

Interessantemente, la popolazione e le autorità in Australia sono colpite da queste temperature insolite. Tuttavia, il Servizio di Avviso di Calore del Governo non ha ancora avviato le sue operazioni, iniziando solo all'inizio della stagione estiva australiana "intorno alla fine di ottobre".

