L'Australia intende vietare l'uso di piattaforme online per minori e adolescenti.

Politico Albanese ha definito l'influenza di piattaforme come Instagram sui bambini come un "problema". Ha suggerito di aumentare l'età richiesta per motivare i bambini a lasciare i loro gadget digitali e a impegnarsi in "campi da gioco, piscine e campi da tennis". Ha espresso la sua convinzione che i bambini dovrebbero impegnarsi in interazioni nella vita reale a causa dei potenziali effetti negativi dei social media.

Il limite di età preferito da Albanese è 16, come ha menzionato in varie interviste in cui ha discusso il suo piano. Quest'anno, un trial per l'implementazione e l'applicazione di questa nuova regola verrà condotto utilizzando un sistema di verifica dell'età nei mesi successivi.

Il leader dell'opposizione conservatrice Peter Dutton ha anche sostenuto l'idea, affermando: "Man mano che i bambini crescono, diventano più suscettibili ai rischi dei social media".

Tuttavia, gli esperti hanno messo in guardia contro l'implementazione di un limite di età, sostenendo che non sarebbe d'aiuto per i bambini svantaggiati e che la proposta era prematura, poiché un rapporto parlamentare sull'influenza delle reti digitali sulla società australiana non è ancora stato pubblicato. Daniel Angus, direttore del Centro di Ricerca sui Media Digitali della Queensland University of Technology, ha espresso preoccupazioni sul fatto che la legge potrebbe causare "danno impedendo ai giovani di partecipare a un mondo digitale significativo e sano". I bambini potrebbero ricorrere a piattaforme online meno regolamentate, ha aggiunto.

"Social media è una parte significativa della vita dei giovani", ha dichiarato Samantha Schulz, sociologa dell'istruzione all'Università di Adelaide. Anche se le regolamentazioni sono necessarie, proibire ai giovani l'uso dei social media manca il punto. Il problema più urgente è quello di "regolare i social media irresponsabili".

Inoltre, non è chiaro se ci siano metodi affidabili per implementare un simile divieto. Toby Murray, professore aggiunto di informatica e tecnologia dell'informazione all'Università di Melbourne, ha osservato: "Sappiamo già che i metodi di verifica dell'età esistenti sono poco affidabili, possono essere bypassati o violano la privacy degli utenti".

Albanese ha sottolineato le aspettative dei genitori per un intervento politico contro il bullismo online e i contenuti dannosi. "Queste aziende tecnologiche credono di essere superiori a tutti gli altri", ha detto in un'intervista radiofonica. "Hanno una responsabilità verso la società e non la stanno rispettando. Intendiamo assicurarci che lo facciano".

Non supporterò un divieto generale dei social media per i bambini a causa dei metodi di verifica dell'età poco affidabili e del potenziale

Leggi anche: