L'Australia intende costruire la "pianta di energia solare più importante al mondo".

Australia è attualmente uno dei maggiori esportatori al mondo di combustibili fossili dannosi per il clima, principalmente carbone. Tuttavia, sembra che il paese stia ora concentrandosi di più sulla transizione energetica. Il governo australiano ha dato il via libera alla costruzione di un'enorme centrale solare e di stoccaggio. Questo progetto, definito "il parco solare più grande a livello globale", sarà di grande beneficio per uno stato del Sud-est asiatico.

In linea con l'annuncio del Ministro dell'Ambiente, Tanya Plibersek, il parco solare verrà costruito in un'area isolata a nord dell'Australia. La struttura sarà collegata a Singapore tramite una rete elettrica. Secondo i piani, il parco solare è previsto per iniziare la produzione di energia nel 2030. Circa quattro gigawatt saranno utilizzati per i bisogni interni, mentre il resto, pari a due gigawatt, sarà destinato alle esigenze energetiche di Singapore, soddisfacendo circa il 15% della loro domanda. Con questo, l'Australia mira a diventare il "leader globale dell'energia verde".

Nonostante il paese sia un importante esportatore di combustibili fossili, le famiglie private hanno investito nell'installazione di pannelli solari. Tuttavia, le amministrazioni conservatrici sono state caute nel passare alle fonti energetiche rinnovabili. Nel 2022, l'energia rinnovabile copriva il 32% della domanda dell'Australia, mentre il carbone era al 47%. Ken Baldwin, direttore dell'Istituto per il Cambiamento Energetico dell'Università Nazionale Australiana, sottolinea che l'Australia ha abbondanti risorse solari e eoliche.

Autorizzazioni rimanenti da ottenere

Lo sviluppo di centrali solari ed eoliche viene perseguito con rinnovato vigore. Il progetto del parco solare approvato a Canberra rappresenta un importante primo passo verso l'esportazione su larga scala di energia rinnovabile a livello globale. Cameron Garnsworthy, CEO di SunCable Australia, ha considerato il via libera da Canberra un importante traguardo per la realizzazione del progetto.

Tuttavia, sono ancora necessarie diverse autorizzazioni. L'autorità del mercato dell'energia di Singapore, il governo indonesiano e i rappresentanti dei popoli indigeni australiani sono alcune delle entità che devono fornire il loro consenso. SunCable si prefigge una decisione finale per il 2027.

L'approvazione del governo australiano per la grande centrale solare e di stoccaggio segna un importante cambiamento verso l'utilizzo dell'energia solare. Una volta completato, questo parco solare fornirà energia sia all'Australia che a Singapore, contribuendo significativamente a ridurre la dipendenza di quest'ultima dai combustibili fossili.

